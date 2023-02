Santiago Ormeño fuera de Chivas

Después del rumor que surgió por la salida de Santiago Ormeño, finalmente, el Club Guadalajara, confirmó lo que entre voces ya se sabía y es que, el jugador mexicano ya no formará parte del plantel rojiblanco en este Clausura 2023 debido a que no entra en planes del director técnico rojiblanco, Veljko Paunovic y se anunció a su nuevo equipo en la Liga MX.

Mediante una imagen en las redes sociales de Chivas, el equipo le dio las gracias a Ormeño que militó en el conjunto tapatío sólo un semestre (desde el Apertura 2022).

Gracias por tu dedicación y profesionalismo con la Rojiblanca, @santorme.



¡Mucho éxito en este nuevo reto! 👊 pic.twitter.com/JiVpRziFl5 — CHIVAS (@Chivas) February 2, 2023

El delantero de 28 años, llegó a Chivas en la todavía dirigencia del ex director deportivo, Ricardo Peláez. Su llegada estuvo llena de polémica debido a que el jugador es seleccionado peruano y por eso, la afición rojiblanca no le dio la mejor de las bienvenidas al ser un futbolista que no juega para la Selección Mexicana.

Santiago Ormeño llegó a Chivas para suplir la ausencia de José Juan Macías que, por una lesión, estuvo ausente todo el torneo pasado. Ricardo Cadena, que en aquél entonces era el timonel rojiblanco, pidió a su directiva alguien para llenar el hueco que dejaría Macías en la linea ofensiva, y fue así como Ricardo Peláez se hizo de los servicios del mexicano que sólo pudo marcar un gol en cinco partidos.

El nuevo club donde jugará Ormeño

No todo son malas noticias para el delantero ya que pudo encontrar equipo para este Clausura 2023. Los Bravos de Juárez hicieron oficial la llegada del jugador para este torneo. Santiago, quien estará a préstamo un año con opción a compra, ayudará al equipo fronterizo en la ofensiva tras la salida de Darío Lezcano y Darwin Machiz.

Juárez, será el cuarto equipo de la Liga MX donde juegue Santiago Ormeño ya que ha tenido paso en Puebla, León, Chivas.