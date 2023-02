Previa: Pumas vs Santos Laguna: Pumas femenil con obligación de ganar

La fecha 7 del campeonato de la Liga MX Femenil se hace presente en Ciudad Universitaria con el duelo de Pumas contra Santos Laguna. Con ambos equipos con una situación igualada en la posición de la tabla con una diferencia de una posición e igual que un punto.

El conjunto lagunero viene en sus últimos 3 juegos con un modo regular, dos empates y una derrota dolorosa por 6 goles ante Pachuca. Santos no gana desde la jornada 1 contra San Luis. Las de la comarca desde la jornada 16 del torneo anterior no se lleva los puntos de visita.

¿Se olvidaron de ganar en casa?

Pumas no gana en CU desde la jornada 17 del torneo anterior del 2022, con una racha muy negativa jugando de local, en sus últimos 3 juegos como locales no ganan, sumando 3 derrotas ante Tigres, Pachuca y Tijuana. Las azul y oro no ganan desde la jornada 3 ante León de visitantes.

Foto: Pumas Femenil

Últimas alineaciones

Pumas: Melany Villeda, Dirce Delgado, Rebeca Zavaleta, Marylin Díaz, Ana Mendoza, Lucia Rodríguez, Yaneisy Rodríguez, Citlali Hernández, Stephanie Ribeiro, Dinora Garza y Paola Chavero.

Santos Laguna: Paola Calderón, Natalia Miramontes, Lourdes de León, Katia Estrada, Sheila Pulido, Brenda López, Daniela Delgado, Cinthya Peraza, Alexandra Ramírez, Alexia Villanueva y Sofía Varela.

Cuerpo Arbitral

Para este Pumas contra Santos, la arbitra será Cesia Deysire Campos Sánchez aparte estará acompañada por Rosario Guadalupe Cárdenas Morales, Aranza Quero Aguilar y Brandon Jesús Flores Rico.

Historial

El último juego de Pumas contra Santos fue para las universitarias, jugaron en la jornada 7 del Apertura 2022 en el TSM, siendo una victoria para las del pedregal por 2 a 1, con goles de Natalia Macías y Stephanie Ribeiro por parte de Pumas, del lado lagunero Desarae Félix marco el único tanto.

Pero las azul y oro ya saben lo que es ganarle a Santos, costándole el jugar en CU. En el Clausura 2022 fue una goleada de 4 a 0. Con anotaciones de Deneva Cagigas, Paola Chavero, Edna Santamaria y Catherine Rodríguez

El último triunfo de Santos ante Pumas fue en el Apertura 2021 por 2 goles a 0, con goles de Cinthya Peraza y Mariela Jiménez.

Jugadoras a seguir

Duelo delanteras será en la parte de arriba donde Paola Calderón y Melany Villeda deben estar muy atentas por el ataque puede surgir, más de estas dos referentes en su posición.

Por el lado de Pumas tenemos a Venicia Gabriela Juárez, con 5 juegos, 4 de titular y 2 goles en 275 minutos. Sus goles más recientes fueron ante León y Pachuca.

Desde la Comarca lagunera encontramos a Alexia Nayeli Villanueva, la mexicana de 20 años tiene 6 juegos como titular y 4 goles en 510 minutos. Eso sí es una jugadora que tiene 2 amarillas, pero sus anotaciones la respaldan marcándole a América, Chivas, Rayadas y San Luis.

¿Dónde se podrá ver el juego de Santos Laguna vs Pumas?

El juego lo podrás ver si eres de México por la transmisión de VIX a las 12 horas. Para los Estados Unidos en VIX, en punto de la 1 de la tarde.

Resumen del último juego de Pumas vs Santos Laguna