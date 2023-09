Previa México vs Uzbekistán: A cerrar con victoria la gira

La etapa de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana comenzó con un empate rescatado en los instantes finales ante Australia. Empate a 2 goles, con el debut de dos elementos que sobresalieron, en especial el Chino Huerta que hizo el gol que empato el juego, en su primer juego con la selección mayor.

Ahora será Uzbekistán el rival en puerta donde se espera ver una mejor versión del combinado mexicano.

¿Cómo llega México?

El tricolor viene del empate ante Australia, donde no se vio una selección con contundencia y ganas de ganar el partido. Los australianos le iban ganando a México 2-0 hasta el minuto 62, los cambios de Raúl Jiménez y el Chino Huerta fueron claves para el empate. Hasta el 70, Raúl metió a la selección al juego con su penal, posterior a este Santiago Giménez lo había fallado.

El gol que salvo la crítica y las portadas se las gano César Huerta al minuto 83 hizo el gol que empato el juego, en un gran pase de larga distancia, el Chino aprovecho el rebote y de derecha la mando a aguardar.

El Piojo Alvarado intento rematar de cabeza en la última jugada, pero sin éxito. Siendo la última oportunidad de ganar el juego.

Conociendo al rival

El último juego que tuvo Uzbekistán fue unos 3 goles a 0 ante Estados Unidos, donde la selección de la barra y estrellas goleo con anotaciones de Weah, Pepi y Pulisic. Apenas Uzbekistán tuvo 3 remates al arco, con una posesión baja de 35%.

Jaloliddin Masharipov jugador del Al- Nassr y Eldor Shomurodov elemento de la Roma son los elementos más peligrosos que tiene esta selección.

Jugador a seguir

César Huerta es elemento a seguir por parte del tricolor, el Chino ha hecho una gran temporada con Pumas, en 7 juegos con los universitarios ha hecho 2 goles, pero siendo el elemento que más genera en la ofensiva.

En su debut con el tricolor marco el gol que, salvo el empate ante Australia, esto fue lo que comento en zona mixta después de ese gran momento.

“De en sueño, es algo muchos que quieren que le pase, hoy lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Me felicito Jimmy, las indicaciones que me dijo era ganarle las espaldas al lateral y defensa, así cayo el gol. Para eso trabajo, no hay atajos, tengo que seguir así. El tiempo acomoda todo”.

¿Quién es el favorito?

Si te gustan las apuestas, los casinos indican el siguiente momio para la victoria de México es de -350, el empate es de +425 y una sorprendente victoria de Uzbekistán seria un +850.

La probabilidad que haya más de 2 goles es de -143. Donde se espera que exista de 2 a 3 goles.

Última alineación de México

Se esperan cambios en el once titular de México, con muchos elementos que no tuvieron minutos en este primer juego como Malagón, Toño Rodriguez, Sepúlveda, Jesús Angulo, el Chiquete Orozco y Charly Rodríguez.

Alineación: Guillermo Ochoa, Araujo, Edson Álvarez, Johan Vazquez, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Luis Romo, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Alexis Vega y Santiago Giménez.

¿Dónde ver el México vs Uzbekistán?

El partido lo podrás ver por las señales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN por televisión de cable, aparte lo puedes ver en VIX en plataformas digitales.

Para los Estados Unidos lo podrás ver por TUDN USA.

Resumen del juego ante Australia