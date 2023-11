Previa Puebla vs León: con la ilusión a tope

El Club Puebla se medirá este viernes ante su similar de León en la décima sexta fecha de la Liga MX, el encuentro se disputará este viernes en punto de las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, donde ambos clubes buscarán los 3 puntos y salir bien librados, ambos clubes buscan meterse al play in.

¿Cómo llegan?

Puebla viene de ganar ante el Toluca con un marcador de 0-1 el pasado 31 de octubre, consiguiendo su cuarta victoria del torneo, además teniendo 7 derrotas y 4 empates, además del golpe anímico por el despunte que han tenido en los últimos encuentros.

Toluca 0 – 1 Puebla, 31 de Oct., 2023, Liga MX

Pachuca 1 – 1 Puebla, 28 de Oct., 2023, Liga MX

Puebla 0 – 2 Guadalajara, 20 de Oct., 2023, Liga MX

Necaxa 1 – 2 Puebla, 8 de Oct., 2023, Liga MX

Puebla 1 – 1 Monterrey, 3 de Oct., 2023, Liga MX

León viene de empatar ante Pumas 1-1 en la jornada pasada, ubicándose como noveno de la tabla con 20 puntos, por lo que la fiera quiere revertir esa situación, pues si no mejoran podrían quedar fuera de los puestos de play in.

León 1 – 1 Pumas UNAM, 31 de Oct., 2023, Liga MX

Cruz Azul 1 – 0 León, 28 de Oct., 2023, Liga MX

León 1 – 1 Atlas, 24 de Oct., 2023, Liga MX

León 1 – 0 Toluca, 21 de Oct., 2023, Liga MX

Santos 0 – 2 León, 8 de Oct., 2023, Liga MX

Mexsport

Últimos encuentros

Ambos equipos se medirán este viernes y será el encuentro número 29 entré ambas escuadras que se vean las caras, por lo que aparte de ser un encuentro que puede de que hablar, buscando sumar los 3 puntos, Puebla se quedó 11 victorias, León con 11 y dejando 6 empates en total, dejando la balanza muy pareja.

León 2 – 0 Puebla, 14 de Feb., 2023, Liga MX

Puebla 1 – 1 León, 15 de Jul., 2022, Liga MX

León 0 – 1 Puebla, 16 de Abr., 2022, Liga MX

León 2 – 0 Puebla, 28 de Nov., 2021, Liga MX

Puebla 2 – 1 León, 25 de Nov., 2021, Liga MX

Ficha técnica del encuentro

Partido: Puebla vs León

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Fecha: Viernes 03 de noviembre del 2023.

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: TV azteca, Fox Sports y Vix

Referente camotero

Tras la salida de varios jugadores al Puebla, el delantero Guillermo Martínez ha logrado ser una pieza importante dentro del andar de su club. Teniendo 14 encuentros jugados, 1 asistencia y 6 goles en el torneo, siendo el principal anotador del club, en los últimos partidos ha logrado anotar.

Club Puebla

De águila a fiera

Federico Viñas es el que lidera a este club en la delantera, está siendo crucial en la institución rojiblanca, donde ha tenido gran regularidad en el club y siendo al momento un referente, teniendo 10 encuentros con la fiera, contando con 3 goles y 1 asistencia en el torneo, pero ahora le tocará un reto muy diferente, buscará permanecer con la buena racha en la Liga MX, teniendo un buen momento en su primera temporada con los panzas verdes.

Club León

Posibles alineaciones

Puebla

30 Jesús Rodríguez, 21 Gastón Silva, 5 Diego de Buen, 26 Brayan Angulo, 2 Gustavo Ferrareis, 10 Federico Mancuello, 6 Pablo González, 20 Kevin Velasco, 16 Alberto Herrera, 19 Ángel Robles, 28 Martín Barragán.

León

30 Rodolfo Cota, 6 William Tesillo, 24 Osvaldo Rodríguez, 22 Adonis Frias, 23 Borja Sánchez, 7 Iván Moreno, 29 Lucas Romero, 8 José Rodríguez, 20 José Alvarado, 13 Ángel Mena, 17 Nico López.

Buscan liguilla

Tras la victoria a Toluca, al DT poblano (Ricardo Carbajal) se le preguntó sobre las ilusiones que está victoria les género, teniendo aún posibilidades de entrar a la siguiente fase de la Liga MX, donde la ilusión va a estar intacta y que está muy contento con el trabajo del equipo.

“A partir de que me hice cargo del equipo, me ha generado una ilusión alta, por la respuesta que he obtenido de los jugadores. Nos ha ido bien de visita, eso es una realidad, nos ha costado en casa por momentos, pero estamos ilusionados, estamos con la idea de poner acercarnos a buscar las finales, la liguilla y la ilusión, pase lo que pase aquí en adelante va a estar intacta hasta que terminemos nuestra última jornada contra Cruz Azul”