Con un gran segundo tiempo y de la mano de sus mejores hombres, los Rayados de Monterrey repitieron la dosis en la vuelta y eliminaron al Cincinnati FC en los octavos de final de la Concachampions. A principios de Abril se jugarán los encuentros de 4tos de final, el rival en turno es el Inter de Miami de Messi y compañía.

Fernando Ortiz no se guardó la nada y al minuto cinco Brandon Vázquez estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que pasó rozando el palo izquierdo, la visita respondió sin embargo, Stefan Medina bloqueó un intento con dirección a la portería del conjunto mexicano.

Al 11' Cincinnati tomó confianza y Corey Baird se perdió el primero al mandar su remate de cabeza cerca de la meta de Andrada.

Segundos después los Albiazules tuvieron otra ocasión importante, tras una serie de rebotes en el área Romo buscó el palo lejano del guardameta pero el balón se fue desviado.

The MVP gets us back in it pic.twitter.com/P8hPPU9peA