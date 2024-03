El Clausura 2024 ha sido un gran torneo en cuento al espectáculo, pero uno de los duelos más esperados, por no decir el más esperado, se disputará en la jornada doce, el Clásico Nacional en la Liga MX llega en una ocasión especial, con tan solo cinco jornadas por disputarse luego de este juego, los equipos están buscando sumar la máxima cantidad de puntos posibles, pero esta rivalidad siempre va más allá de solo jugar por tres puntos, ganar un clásico nacional siempre es un sabor distinto dentro y fuera de la cancha.

Este clásico nacional del Clausura 2024 tiene un toque especial, pues se jugara luego de que los equipos hayan disputado una serie a dos partidos en la Copa de Campeones de CONCACAF, esta serie sin duda tuvo muchos contrastes, ya que América goleó a Chivas tres por cero en el estadio Akron, en el juego de vuelta, Chivas ganó 3-2, con ese resultado los rojiblancos se quedaron eliminados de la competencia, este encuentro de Liga MX, será muy interesante, pues con dos juegos previos, están más que estudiados ambos equipos, Chivas necesita sumar los tres putos para no rezagarse, mientras que América buscará tener el liderato.

¿Cómo llegan?

Chivas ha sido un equipo que ha tenido facetas muy distintas en el primer torneo de Fernando Gago como entrenador, comenzando el toreo, el equipo jugaba con mucha presión y generando muchas llegadas, pero la victoria no llegó tras tres jornadas, cuando entraron en una racha positiva, el equipo parecía muy sólido, pero ese gran momento se fue apagando y es precisamente cuando dejaron escapar una ventaja de dos goles frente a Mazatlán cuando el equipo cambió, Necaxa les sacó la victoria en un juego muy malo de Chivas.

La victoria frente a Pumas hizo pensar que la derrota anterior había sido solo un tropiezo, pero con la goleada ante Cruz Azul, las cosas no se veían bien en el equipo, para mala fortuna del equipo, tenían que enfrentar al América luego de haber sido exhibidos, Gago salió con una alineación distinta y los de la capital les marcaron tres goles, el primer clásico de la temporada era para el América en un torneo internacional, la crisis en los rojiblancos creció al caer ante León, pero ahora el objetivo era vencer al América en el Azteca.

Chivas con algunos cambios logró meterse a la serie ante en América, pero dos goles más de América, pusieron las cosas muy cuesta arriba y pese a que Chivas pudo marcar un gol más, la victoria en el Azteca no les daba el pase, ahora los rojiblancos reciben a su rival en el Akron de nueva cuenta y sin duda es un juego muy importante, Chivas necesita sumar tres puntos para no rezagarse de los líderes y además romper la racha de derrotas, este partido no se puede perder, simplemente por el orgullo de la camiseta rojiblanca.

El Actual campeón de la Liga MX, se está encaminando a hacer una época ganadora, con la llegada de Jardine al banquillo, América encontró al entrenador ideal, pues la plantilla competitiva ya la tenía, desde sus primeros juegos en el banquillo, América mostró una gran mejoría y jornada tras jornada se convirtió en un equipo muy sólido, combinando la experiencia con la juventud, todo eso derivó en la obtención del más reciente título.

América ha dejado claro que no se conformará con un solo título, y en este Clausura 2024 se ha colocado como uno de los mejores equipos del torneo, con apenas una derrota en once jornadas, América está muy cerca del liderato y desde ahora ya es un candidato a llevarse el título, en el Clásico Nacional, por lo menos en la Liga MX, el equipo ha sido mejor en juegos del torneo regular, con lo mostrado por América, sabe que puede vencer a Chivas de nueva cuenta como visitante, pero no puede salir confiado, ya que los rojiblancos son de los pocos equipos que le han hecho tres goles en un juego.

El Akron tal parece que no le pesa al América, pues en Liga MX, se ha llevado victorias importantes, el juego de vuelta de entre semana, es un ejemplo de lo que no debería repetir América en la primera mitad, pues la segunda parte fue mejor, los de Jardine con la ventaja pueden llevar el partido a su ritmo, pero con desventaja, suele ser más frágil en la defensa.

Antecedentes

América 2-3 Chivas

Chivas 0-3 América

América 4-0 Chivas

América 1-3 Chivas

Chivas 0-1 América

Última alineación Chivas

Óscar Whalley, Leonardo Sepúlveda, Jesús Orozco, Antonio Briseño, Alan Mozo, Roberto Alvarado, Rubén González, Fernando Beltran, Cade Cowell, Ricardo Marín, Isaac Brizuela.

Última alineación América

Luis Malagon, Israel Reyes, Igor Lichnosvsky, Ramón Juárez, Christián Calderón, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Julián Quiñones, Henry Martín.