La UAEM sigue imparable en el 'Chivo'

Potros UAEM: L. Pineda; A. García, A. Rippa (C), A. Torres, A. Tapia; J. Morales (F. Pizarro, min. 55), L. Pavez, L. Medina (C. Jerónimo, min. 64), J. Henestrosa; D. Osorio y D. Gama (E. González, min. 76). DT: Omar Ramírez.

Dorados de Sinaloa: G. Servio; C. Pinto (C), E. Castro, O. Ortíz, J. Cárdenas (C. Lara, min. 80); F. Santos, M. Velasco, M. Argüelles (P. Rubio, min. 74), J. Angulo (V. Angulo, min. 64); G. Hachen y J. García. DT: Gabriel Caballero.

MARCADOR: 1-0, min. 70, D. Osorio.

ÁRBITRO: Baruch Absalón. Amonestó a: O. Ortíz (min. 28), A. Tapia (min. 36), L. Pavez (min. 48), J. Angulo (min. 67), G. Servio (min. 71), D. Gama (min. 76), C. Pinto (min. 79), F. Santos (min. 85),

INCIDENCIAS: Jornada 5 del torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Alberto Córdova: 8,789 espectadores.