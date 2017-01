Renteria busca entrar a liguilla y alcanzar el objetivo

Google Plus

(Foto: Víctor Gómez | VAVEL México)

A un día de que arranque el torneo Clausura 2016 en el Ascenso MX, los Cañeros del Zacatepec se encuentran listos para encarar su primer compromiso ante Correcaminos, el cual se disputará en casa dentro de la jornada 1 de la justa.

Ante esto, el equipo de Zacatepec se encuentra al 100 para enfrentar a los de Tamaulipas, sin mostrar alguna baja hasta el momento.

Uno de los hombres que se unió a las filas de los morelenses y que no tiene ningún impedimento para poder ver acción en el primer juego de la temporada es el colombiano Wilber Rentería, quien desde su llegada comentó que encontrar un grupo unido: “Desde que llegue me han arropado muy bien, me han hecho dentro del grupo y esperemos seguir con la misma dinámica”, señaló.

A pesar de arrancar pronto la fecha inaugural y de llegar a un equipo que se encontraba formado en varias de sus líneas, el mediocampista sabe que en el Clausura disputarán dos torneos, por lo que deberá encontrarse a disposición del entrenador en todo momento para poder sumar la marca puesta el pasado torneo con Potros UAEM, equipo donde disputó cerca de 1500 minutos de juego, sin embargo, el principal objetivo de Rentería es aportar y ayudar a que el equipo pueda superar lo conseguido el torneo pasado.

“Poder aportarle al grupo, al equipo, seguir haciendo un poco más de historia en esta institución, poder volver a entrar a liguilla para poder alcanzar el objetivo”, aseguró, añadiendo que irán paso a paso en ambos certámenes.

Sobre el aspecto físico, el refuerzo apuntó que tuvo una pequeña contractura en la pretemporada, sin embargo ya se encuentra en forma y entrenando al parejo con sus compañeros, esperando poder tener minutos ante Correcaminos, aclarando estar emocionado por vestir la casaca de la Z y que la afición pueda comenzar a identificarse con él.

Por último, Wilber Rentería 1tener ofertas de Coras de Tepic y de Cafetaleros de Tapachula, sin embargo optó por vestir la casaca verde y blanca como primera opción.