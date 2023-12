Los Giants vencen a los Packers y consiguen su tercera victoria consecutiva

Los Empacadores de Green Bay llegaban como favoritos al encuentro frente a los Gigantes de Nueva York luego de un par de semanas donde consiguieron victorias importantes que parecían el resurgir del equipo de cara al final de la temporada.

En la primera mitad, además de solo conseguir 10 puntos en seis posesiones, los Packers perdieron dos balones: un fumble y una intercepción lanzada, ambos errores por parte del mariscal de campo Jordan Love.

A diferencia de las semanas pasadas, Green Bay no logró anotar en la primer serie del partido a pesar de recibir el balón para comenzar el encuentro, sino que solo lograron avanzar 19 yardas y, tras 5 jugadas, tuvieron que despejar en 4a y 3.

Los primeros 15 minutos estuvieron cerca de no registrar puntos en el marcador, sobre todo después de que Bullock, el pateador de Giants, fallara un gol de campo de 48 yardas menos de 5 minutos por jugar.

La última posesión del primer cuarto le perteneció a Green Bay, quienes iniciaron en su propia yarda 38 y lograron encontrar las diagonales tras una gran jugada protagonizada por Jayden Reed, quien salió corriendo hacia el costado derecho y anotó los primeros puntos del juego, mientras que Carlson convirtió el punto extra.

En la posesión siguiente a la anotación de los Cabezas de Queso, los Giants respondieron con otros 7 puntos tras 8 jugadas que culminaron en touchdown luego de un acarreo de Saquon Barkley de 5 yardas y el extra de Bullock para emparejar los cartones.

El segundo parcial fue una pesadilla para Green Bay, ya que vino el primer intercambio de la noche cuando, ya en territorio rival, Jordan Love decide correr con el balón y lo pierde, recuperado por la defensiva de los Gigantes en la yarda 27. Originalmente los oficiales habían señalado que la jugada había terminado, pero Brian Daboll lanzó el pañuelo rojo y ganó el reto.

A pesar del gran esfuerzo de la defensa de Nueva York, tras 5 jugadas le devolvieron el ovoide al contrario después de jugársela en 4a y 1 y no lograr obtener la primera oportunidad.

Nuevamente con los Packers a la ofensiva, Jordan Love fue interceptado por Pinnock tras dos jugadas y le devolvió la posesión a los Gigantes, que nuevamente no lograron sacar puntos y tuvieron que despejar poco menos de minuto y medio después.

Para finalizar la primera mitad, Green Bay tuvo posesión del balón en una nueva oportunidad que aprovecharon para sacar 3 puntos e irse con la ventaja al medio tiempo.

Luego de las primeras 3 jugadas, los Gigantes tuvieron que despejar después de solo avanzar 8 yardas, pero en el despeje el balón le rebotó a Nixon dejando el ovoide vivo el cual logró recuperarlo, mas en un intento por reincorporarse en la jugada le zafaron el ovoide y lo recuperaron los Giants en la yarda 31 de Green Bay. Finalmente el equipo local sacó provecho del intercambio y se fue al frente en el marcador con otro touchdown anotado por Barkley.

Vendría una nueva oportunidad para los Packers que después de 4 jugadas tuvieron que despejar, pero que curiosamente ahora le pasaría a New York lo mismo que les pasó algunos minutos antes: el balón le rebotó a Bobby McCain y fue recuperado por Rudy Ford de Green Bay en la yarda 14. De este intercambio solo obtuvieron 3 puntos, por lo que seguían abajo en el marcador.

Para cerrar el tercer parcial, los Giants recorrieron 80 yardas en una posesión de poco más de 6 minutos que culminaron con una anotación tras un pase de 8 yardas de DeVito a Hodgins en tercera oportunidad, ampliando su ventaja a 8 puntos.

Quedaban 15 minutos por jugar. Los Empacadores tenían el balón en su control y estaban necesitados de anotar para mantener abierta la posibilidad de ganar su cuarto juego en fila. Primera y diez en la 16 de New York y estaban cerca de las diagonales, pero un acarreo para pérdida de una yarda, un pase incompleto y una captura a Jordan Love volverían muy complicada la opción del touchdown, por lo que fueron por el intento de gol de campo de 45 yardas que falló Anders Carlson.

La defensiva de Green Bay entendió la necesidad de evitar más puntos en contra y limitaron al rival a un 3 y fuera, con lo que el equipo de Wisconsin volvió a la ofensiva para anotar un gol de campo de 48 yardas y acercarse en el marcador con 5 minutos y medio por jugar.

Los Giants querían cerrar el encuentro y con 3 jugadas lograron avanzar 57 yardas llegando a la yarda 14 de los Empacadores, pero en un acarreo de Barkley donde Darnell Savage intentó taclearlo sin éxito, el corredor #26 terminó perdiendo el control unos pasos más adelante, perdiendo también el control del balón y soltándolo al impactar con el césped. Carrington Valentine tomó el ovoide y lo regresó 50 yardas en una decisión que sería revisada y confirmada por los oficiales.

