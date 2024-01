Los Packers vencen a Chicago y avanzan a playoffs

Los Packers recibieron a su acérrimo rival, los Bears, en un partido con impacto directo para distintos equipos en la NFC pues, aunque Saints y Seahawks pusieron de su parte ganando sus encuentros, dependían de otros resultados para mantenerse con vida en la presente campaña.

Al final, Green Bay venció 17-9 a Chicago y se hizo con el último boleto a la postemporada, avanzando en el séptimo sembrado con marca de 9-8 y venciendo en la primera y en la última semana a los Osos, que llevan 10 derrotas consecutivas ante los Cabezas de Queso.

El primer tiempo fue protagonizado por posesiones largas y tan solo 3 puntos en el primer cuarto, que fueron anotados por los Bears en la primera posesión del encuentro, donde recorrieron 37 yardas en poco más de 6 minutos.

En la siguiente posesión, la primera para el equipo local, Green Bay arrancó desde su propia yarda 25 y llegaron a la 23 en campo rival luego de 4 pases completos y 2 incompletos, 4 acarreos y una captura en 3a y 6, a 15 yardas de anotar, lo que obligó a los Packers a ir por un gol de campo de 41 yardas, el cual falló Anders Carlson.

Chicago retomó el ovoide con dos minutos y medio por jugar en el primer cuarto, donde lograron tres buenas jugadas con dos pases de más de 10 yardas y un acarreo de 8 yardas, para después tener pérdidas en las siguientes dos jugadas, incluyendo una captura de Wyatt a Justin Fields, así que terminaron despejando desde medio campo.

Green Bay recibió el balón tras el despeje e iniciaron su ofensiva desde su propia yarda 8 y, tras dos jugadas, ya se encontraban casi a la mitad del terreno de juego luego de una atrapada de Jayden Reed para 32 yardas.

En esta posesión, los Packers no tuvieron ni pases incompletos ni jugadas para pérdida de yardaje. En cada jugada hubo ganancia de alguna manera hasta que, después de 6 minutos y 42 segundos, encontraron las diagonales con un pase de Love a Wicks y anotar el primer touchdown de la tarde.

Los Bears buscaron reaccionar inmediatamente con algunos buenos pases de Fields, incluyendo un pase corto a DJ Moore que se llevó el ovoide hasta la yarda 17 de Green Bay pero que, tras conseguir el primero y 10, Chicago tuvo un acarreo para pérdida de 2 yardas, un pase de 8 yardas y una captura a Fields que los obligó a anotar de a 3 nuevamente, cerrando la diferencia en el marcador a un punto.

Para cerrar la primera mitad, los Cheeseheads recuperaban la posesión con 1:17 por jugar y, aunque intentaron al menos acercarse a zona de gol de campo, tras un pase corto de Love a Wicks que los colocó en la 19 de Chicago, se terminó el tiempo en el reloj y se esfumó la oportunidad de irse al descanso con una ventaja mayor.

