Victoria contundente de Green Bay que los coloca en Ronda Divisional

Tras una nueva gran temporada de Dallas donde terminaron en segundo lugar de la NFC con 12 victorias y 5 derrotas, además de hilar 16 partidos consecutivos ganando en casa, los Cowboys recibieron a un joven y poco experimentado equipo de Green Bay, que logró colarse a la postemporada tras ganar sus últimos dos partidos de temporada regular.

A pesar de que el equipo de Dallas salía como amplio favorito debido a las dominantes estadísticas que lograron en la temporada, además de ser el equipo con más puntos anotados a lo largo de las 18 semanas, los Cabezas de Queso lograron una victoria contundente y avanzan a la Ronda Divisional, donde visitarán Santa Clara para enfrentar a los 49ers.

