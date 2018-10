Resultado Alemanha x França no EURO 2016 (0-2)

Nicola Rizzoli (ITA) Admoestados: Emre Can (min. 36), Evra (min. 42), Schweinsteiger (min. 45), Ozil (min. 45), Draxler (min. 50),

ÁRBITRO : Nicola Rizzoli (ITA) Admoestados: Emre Can (min. 36), Evra (min. 42), Schweinsteiger (min. 45), Ozil (min. 45), Draxler (min. 50),

Neuer; Kimmich, Jérôme Boateng (Mustafi, min. 61), Höwedes e Jonas Hector; Emre Can (Gotze, min. 67), Schweinsteiger (Leroy Sané, min. 79), Özil, Kroos e Draxler; Thomas Müller.

Neuer; Kimmich, Jérôme Boateng (Mustafi, min. 61), Höwedes e Jonas Hector; Emre Can (Gotze, min. 67), Schweinsteiger (Leroy Sané, min. 79), Özil, Kroos e Draxler; Thomas Müller.

Alemanha : Neuer; Kimmich, Jérôme Boateng (Mustafi, min. 61), Höwedes e Jonas Hector; Emre Can (Gotze, min. 67), Schweinsteiger (Leroy Sané, min. 79), Özil, Kroos e Draxler; Thomas Müller.

Griezmann, o homem da partida.

Final da partida! A França vence por 2-0 e encontra Portugal na final do EURO 2016, no próximo domingo.

90+3' Cabeceamento de Gotze um pouco ao lado da baliza gaulesa.

90+3' Mas que outra extraordinária defesa de Lloris. Cabeceamento a meias entre Kimmich e Muller e o capitão francês a fazer uma estupenda intervenção.

90+1' Última alteração na partida com a entrada de Cabaye para a saída ovacionada de Griezmann.

90' Mais quatro minutos de jogo.

90' A França está a minutos de ser confirmada como segunda finalista do EURO 2016.

88' Desta feita é Gignac quem atira para defesa segura do 'gigante' alemão, Neuer.

86' Griezmann procura o hat-trick mas atira diretamente para as mãos de Neuer.

82' Novamente os germânicos a surgir com muito perigo, no cabeceamento muito perigoso de Howedes.

79' Esgota as alterações Löw com a entrada de Leroy Sané para a saída de Schweinsteiger.

79' Mustafi surge em bela posição mas atira muito por cima.

78' Nova alteração de Deschamps: sai Giroud para a entrada de Gignac.

76' Livre direto muito perigoso, com Draxler a atirar ligeiramente ao lado.

75' Cartão amarelo para Kanté após falta sobre Draxler.

74' Grande remate de Kimmich a bater no poste da baliza de Lloris.

Cruzamento de Pogba, Neuer não é eficaz na resolução de problema e Griezmann (quem mais) a fazer o segundo tento que coloca cada vez mais perto a França da final, contra Portugal.

72' GOLOOOOOOOOOO FRANÇA!!

71' Substituição na equipa gaulesa: sai Payet para a entrada de Kanté.

71' Novo fora-de-jogo assinalado ao ataque alemão, desta feita ao central Mustafi.

67' Payet consegue ganhar espaço no miolo do terreno mas atira de forma muito fraca para as mãos de Neuer.

67' Nova alteração na equipa alemã com a saída de Can para a entrada de Gotze.

63' Cabeceamento de Koscielny após canto de Payet a sair um pouco por cima da baliza de Neuer.

61' Substituição na Alemanha: sai o lesionado Boateng para a entrada de Mustafi.

59' Jogo interrompido para assistência a Jérome Boateng, que será substituído.

56' Fora-de-jogo tirado a Thomas Muller.

50' Entrada dura de Draxler sobre Sissoko e é sancionado com o cartão amarelo.

47' Grande corte de Boateng (novamente) após bela jogada entre Griezmann e Giroud.

47' Giroud aparece novamente com espaço na área mas volta a atirar contra um defesa, desta feita Boateng.

Começa o segundo tempo!

Intervalo!

É Griezmann o escolhido para cobrar e não facilita, atirando para um lado enquanto Neuer se atira para o outro.

45+2' GOLOOOOOOOOOO FRANÇA!!

45+1' Grande penalidade assinalada a favor da equipa francesa por mão de Schweinsteiger após cabeceamento de Evra.

45' Corte de Hector pela linha final. Canto para os gauleses.

42' Falta e consequente cartão amarelo para Evra.

42' Mas que espetacular corte de Howedes quando Giroud surgia sozinho frente a Neuer.

41' Griezmann a aparecer com algum espaço na área alemã atirando contra as malhas laterais.

37' Desta feita foi Pogba a cobrar o livre mas novamente Neuer a segurar o esférico.

36' Livre perigoso a favor dos gauleses. Falta e cartão amarelo para Can.

35' Atento Lloris a mostrar segurança após passe de Ozil.

32' Perigo na área gaulesa, com Muller e Draxler a estar perto da finalização. Belo corte de Umtiti.

30' A equipa de Löw domina em toda a linha a partir dos quinze minutos.

26' Mais uma bela defesa de Hugo Lloris após remate de longa distância do capitão Schweinsteiger.

25' Livre cobrado de forma direta por Payet para as mãos de Neuer.

21' Kroos pede penalty por toque de Pogba na altura do remate. Nicola Rizzoli manda jogar face ao protesto germânico.

20' Corte pelas alturas de Koscielny.

20' Canto para os germânicos ganho por Kroos.

15' A equipa alemã começa a tomar as rédeas da partida. Remate sem perigo de Kroos, segura sem problemas Lloris.

14' Mas que grande defesa de Lloris. Novamente Can em destaque, com um remate muito traiçoeiro com o pé esquerdo obrigando o capitão gaulês a estirar-se.

13' Primeiro vislumbre ofensivo da equipa alemã, com Can na direita a servir Muller que atira ligeiramente ao lado.

12' Primeiros instantes da partida com sinal mais para a equipa francesa, tendo mais posse de bola e jogando mais sobre o meio-campo alemão.

7' Primeira grande ocasião do encontro com Griezmann a combinar muito bem com Payet, atirando bem colocado e de forma rasteira mas excelente Neuer a fazer defesa difícil.

4' Passe longo de Boateng diretamente para as mãos de Lloris.

3' Cruzamento de Griezman, cortado por Draxler.

2' Canto para a equipa francesa cedido por Em12' re Can.

1' Começa o grande jogo!

19:57. De seguida, 'A Marselhesa'.

19:56. Ouve-se o hino da Alemanha.

19:56. As três equipas entram em campo!

19:50. Ambiente ao rubro no Vélodrome quando estamos a minutos do início do encontro.

19:40. Já há equipas oficiais para o início do encontro.

19:25. Já a equipa gaulesa venceu o grupo A da competição onde defrontou Roménia, Albânia e Suíça. Nos oitavos de final derrotou a Irlanda do Norte por 2-1 para depois bater sem contemplação a equipa da Islândia, por 5-2.

Espera-se muita festa em Marselha.

19:15. A equipa comandada por Joachim Löw chega a esta meia-final depois de vencer o Grupo C, composto por Ucrânia, Polónia e Irlanda do Norte. Nos oitavos de final ultrapassou tranquilamente a Eslováquia por 3-0. Tarefa mais complicada nos quartos de final onde encontrou a Itália, empatando 1-1 no total dos 120 minutos e acabando por vencer 6-5 nas grandes penalidades.

Stade Vélodrome.

18:50. Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a um dos jogos grandes deste EURO 2016 que opõe duas favoritas à conquista do troféu: a Alemanha e a França. O jogo inicia-se às 20h, no Stade Vélodrome e pode seguir todas as incidências no nosso direto!