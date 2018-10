TC: Dos al hilo de Alan Ruggiero

Hace dos semanas Alán Ruggiero (Torino) lograba su primera victoria dentro del Turismo de Carretera (TC), y hoy nuevamente logró el triunfo en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Olavarría.

El clima era de total incertidumbre, porque no se sabía si llovía o no, sin embargo no fue un impedimento para Ruggiero. Faltando dos fechas para el final de esta temporada de TC, hay varios candidatos ya despegados.

Con roces incluidos, se vivió una final a puro color, porque las tribunas estaban colmados de hinchas de las diversas marcas, alentando a sus ídolos, además la lluvia no fue un inconveniente para los hinchas de Torino que nuevamente festejaron.

Así se desarrolló la final del TC

En el inicio de la competencia, Facundo Ardusso (Torino), le ganó la posición a Mariano Werner (Ford), mientras que Ruggiero superaba a Agustín Canapino (Chevrolet) y de esta forma se perfilaba como candidato.

Del mismo modo Canapino aguardaba, Matías Rossi (Ford) era quinto y Guillermo Ortelli (Chevrolet). Este último de a poco comenzaba a presionar a el "Misil".

En la vuelta dos Ruggiero hizo una gran maniobra y lo superó a Werner, y era el nuevo escolta del "Flaco" Ardusso. Finalmente en la vuelta tres el "Titán" de Arrecifes lo superó con facilidad al piloto entrerriano y de esta manera era el nuevo tercero de la competencia.

Duelo entre Norberto Fontana, Leonel Pernía y Jonatan Castellano

Ardusso era el puntero de la competencia, aunque comenzaba a ser presionado por Ruggiero, más atrás se vivía un duelo atrapante entre Norberto Fontana (Chevrolet), Leonel Pernía (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge).

Las cosas adelante no variaban y para el "Flaco" de Las Parejas la carrera era un trámite.

Mientras tanto atrás el duelo entre Fontana, Pernía y Castellano era apasionante, y los tres se sacaban chispas en el circuito olavarriense.

Duro golpe de Julián Santero

De la victoria en La Pedrera a la amargura, ya que Julián Santero (Dodge) se rozó con Mauricio Lambiris (Ford), en la entrada a la recta, y por esa razón la Dodge de "Santerito" quedó cruzada en el medio de la pista y por lo tanto recibió un duro golpe de Nicolás González (Torino).

Mientras tanto había Auto de Seguridad. A su vez Santero salía de la Dodge por sus propios medios y de allí fue trasladado a la salita del circuito, lo mismo ocurrió con González, del mismo modo Lambiris fue excluido de la competencia.

Reinicio de la competencia

Algunas gotas comenzaban a caer y los respectivos equipos se preparaban para cambiar los neumáticos.

Mientras tanto, Ardusso largó junto a Ruggiero y Canapino con Werner, finalmente el "Titán" perdió dos lugares a manos del piloto entrerriano y Ortelli.

Dos al hilo de Alan Ruggiero

A falta de seis vueltas, Ruggiero hizo una gran maniobra con Ardusso y era el nuevo puntero de la competencia.

De esta manera Ruggiero se encaminaba hacia la segunda victoria consecutiva de esta temporada.

Cabe destacar que la primera victoria de Ruggiero se produjo en Toay, hace dos semanas y hoy ganó en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Olavarría.

Declaraciones de los protagonistas del podio

Alan Ruggiero (1°): "Muy contento con el resultado que hemos obtenido. Con Facu hicimos grandes maniobras, donde ambos nos respetamos, realmente no puedo creer que me haya llevado este segundo triunfo consecutivo".

Facundo Ardusso (2°): "Cuando largue la final con Mariano, hice una gran maniobra, y con el relazamiento las cosas se me complicaron un poco y a Alán no lo pude aguantar más; lo felicito porque hizo una gran carrera. Yo con un cuarto o quinto puesto me conformaba y lograr este segundo puesto me voy muy contento".

Mariano Werner (3°): "Por lo derecho el Ford no funciona bien, no estamos parejos en relación con otras marcas. Los Torinos funcionan mucho mejor y por esa razón no lo pude aguantar a Alán. Con Agustín pasó algo parecido e igualmente hicimos una gran maniobra. En el relanzamiento el Ford funcionó mucho mejor y recuperamos este tercer lugar, me voy conforme con este resultado".

Ortelli culminó cuarto y quinto Canapino, además el "Titán" continúa liderando la Copa de Oro con 120.5, seguido de Rossi con 114 unidades.

La próxima fecha del TC será el 18 de noviembre en el Autóromo Villicum de la provincia de San Juan.

Final - Olavarría

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF. 1° RUGGIERO, ALAN Torino 43:20.266 2° ARDUSSO, FACUNDO Torino 43:20.800 0.534 3° WERNER, MARIANO Ford 43:20.963 0.697 4° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 43:24.109 3.843 5° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 43:24.370 4.104 6° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 43:24.614 4.348 7° ROSSI, MATÍAS Ford 43:25.294 5.028 8° CASTELLANO, JONATAN Dodge 43:25.561 5.295 9° PERNÍA, LEONEL Torino 43:26.353 6.087 10° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 43:29.370 9.104 11° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 43:32.576 12.310 12° GIANINI, JUAN PABLO Ford 43:33.772 13.506 13° DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 43:34.994 14.728 14° SPATARO, EMILIANO Torino 43:35.264 14.998 15° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 43:35.521 15.255 16° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 43:37.214 16.948 17° BONELLI, NICOLÁS Ford 43:39.010 18.744 18° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 43:40.175 19.909 19° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 43:40.447 20.181 20° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 43:40.824 20.558 21° SILVA, JUAN MANUEL Ford 43:41.609 21.343 22° TROSSET, NICOLÁS Dodge 43:41.869 21.603 23° UGALDE, LIONEL Ford 43:42.152 21.886 24° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 43:42.269 22.003 25° JALAF, MATÍAS Ford 43:44.460 24.194 26° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 43:45.294 25.028 27° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 43:45.649 25.383 28° MULET, LEANDRO Dodge 43:58.616 38.350 29° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 44:17.112 56.846 30° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 42:18.087 1 VTA 31° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 42:57.479 1 VTA 32° ALAUX, SERGIO Chevrolet 43:53.454 1 VTA 33° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 41:40.985 2 VTAS 34° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 34:24.793 9 VTAS 35° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25:12.320 12 VTAS 36° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 23:49.014 14 VTAS 37° SANTERO, JULIÁN Dodge 24:18.124 14 VTAS 38° MORIATIS, EMANUEL Ford 17:53.505 17 VTAS 39° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 04:19.193 26 VTAS

Campeonato de TC (Copa de Oro)