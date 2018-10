Broner no quiere una revancha con Vargas

Sorprendentemente, ambos se separaron, a pesar de que tanto Broner como Vargas dijeron a los medios que querían resolver sus diferencias con una revancha. Desafortunadamente, ninguna revancha ha llegado a buen término y Vargas (28-2-1, 10 KOs) se ha movido para enfrentarse a Thomas Dulorme en el evento principal de 'Worlds Collide' el 6 de octubre en el Wintrust Arena, transmitiéndose exclusivamente en DAZN. Vargas abordó por qué creía que una revancha con Broner no se concretó.

“Estaba muy sorprendido de que fuera tan reacio a seguir adelante”, dijo Vargas. “Si él hubiera mencionado (una revancha) justo después de la pelea, no veo por qué no cumplió con su palabra. Al final del día, no puedo presionarlo para que tome la pelea. lo vio como una pelea difícil para él, entonces eso tendría sentido sobre por qué no lo quiere”.

Cuando se le preguntó por qué no se realizó una segunda salida, el anterior campeón mundial de dos divisiones redujo instantáneamente el resto de la consulta y necesitaba dejar completamente en claro que hizo todo lo posible para que ocurriera. “No, solía estar (emocionado por una revancha) y lo perseguí”, mencionó Vargas.

“Lamentablemente, ocurrió una cosa y él no se conformó con eso. ¿Por qué? No lo sé. Todo lo que sé es que solía estar de acuerdo con la lucha, persiguiéndola y (intentando) que ocurra. No volví a saber de su gente, ni de él ni de su personal, por eso es por lo que no se hizo la lucha. Ahora, estoy aquí con DAZN. Sin embargo, la lucha no obstante se puede hacer”.

La pelea de abril fue una historia de dos peleas. Vargas dominó la mitad primaria al usar con éxito su jab, mientras que Broner usó su ritmo de mano superior y corrigió la mano adecuada para tirar de nuevo en la lucha a lo largo de la segunda mitad. En opinión de Vargas, la robusta segunda mitad de Broner simplemente no fue suficiente para superar la salida que él mismo desenterró antes en la lucha.

“Me hice cargo de la mitad primaria, son seis rondas”, definió Vargas. “Comenzó a regresar nuevamente en la segunda mitad. Lo que significa que no ganó la segunda mitad. Eso rutinariamente me ofrece la mano más alta como resultado de si gano la primera mitad sin lugar a dudas y él comienza a venir de nuevo dentro de la segunda mitad, lo que significa que todo lo que quería eran dos rondas extra dentro de la segunda mitad para ganar. Realmente siento que gané la lucha. Fue un enfrentamiento entretenido, sin embargo, así son mis peleas todo el tiempo”.

Aunque algunos podrían estar en desacuerdo con la evaluación de Vargas de la lucha, el único factor con el que nadie está en desacuerdo es que hubo placer en su aventura de 12 asaltos. “Sentí que gané la lucha. Gané la mitad primaria. En la segunda mitad, sentí que gané tres rondas. Rutinariamente, eso me convierte en el ganador”, continuó.

“Los seguidores dentro del estadio, abuchearon después de que dieron la opción. No estaban contentos con eso. ¿Cómo es factible que al comienzo de la lucha los seguidores sean todos seguidores de Adrien Broner, y luego en la dirección de la segunda mitad, lleguen a mi aspecto? Les estoy dando tiempo a los seguidores. De eso se trata el boxeo”.