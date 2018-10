Titular de AMB: “ ‘Canelo’ es el referente del boxeo mundial”

"Canelo" Álvarez, quien volverá a pelear en un ring el 15 de diciembre con el británico Rocky Fielding por el título supermediano de la AMB, recibió el respaldo del organismo con sede en Medellín.

“Para nosotros es un placer que ya casi a nuestros 100 años (de existencia) tengamos a un boxeador que es referencia para el boxeo mundial como Canelo Álvarez”, comentó el dirigente. “Que enfrente a Rocky Fielding me deja sin palabras y me llena de orgullo, que haya elegido este camino, solo me queda desearle suerte, agradecerle su lealtad y que sepa que la AMB es su familia”, agregó.

Recordemos que el 20 de abril de 2013, el mexicano llegó como monarca superwelter del CMB y venció a Austin Trout para ganar el título de la AMB; mientras el pasado 15 de septiembre destronó al kazajo Gennady Golovkin del mediano, para ser Súper Campeón.

"Ya fue campeón en las 154 libras, en la categoría súper welter (ganando a Austin Trout), también campeón en las 160 derrotando a uno de los mejores púgiles de la actualidad (Gennady Golovkin), y enfrentar a Rocky Fielding me deja sin palabras y me llena de orgullo, que haya elegido este camino y lo que me queda es desearle suerte, agradecer su lealtad y que sepa que la AMB es su familia", puntualizó el dirigente venezolano.

Ahora bien, si en el caso de que fuese imponerse en la pelea que sostendrá en el Madison Square Garden de Nueva York, comentó que el tapatío escribirá una página más en su carrera junto a la AMB, organismo con el cual ha ganado ya tiene una historia registrada donde ha ganado dos títulos.