Lomachenko prioriza la historia sobre el dinero

El ucraniano Vasiliy Hi Tech Lomachenko (11-1-0 9KO), campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, es considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad y el próximo 8 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York unificará títulos con el monarca de la Organización Mundial de Boxeo, el puertorriqueño José Pedraza.

Lomachenko dialogó con ESPN y palpitó lo que será la pelea con Pedraza y le dio importancia a los combates unificatarios: ''Tuve un largo descanso. Estoy deseoso de ver cómo me siento y de enfrentar a un oponente duro como Pedraza. No he tenido mucho tiempo para ver sus peleas. No puedo esperar. Después de esta pelea, se abrirán muchas puertas. Las peleas de unificación de títulos son buenas para el deporte del boxeo''.

''Para mí lo más importante es meter mi nombre a la historia''

Por otra parte, destacó que lucha por quedar en la historia del boxeo y no por el dinero: ''La gente te conoce si dices algo mal, si eres hablador, pero no peleo por fama, para mí lo más importante es meter mi nombre a la historia. Mi padre me explicó las cosas importantes en la vida. El dinero se puede acabar mañana, pero la historia y no se van a olvidar de ti. Por eso, para mí, el boxeo es un deporte y no un negocio''.

También, tuvo tiempo para pensar cuáles eran los mejores boxeadores libra por libra: "Para mí Mikey es el quinto mejor del mundo, Anthony Joshua en cuarto, Oleksandr Usyk es tercero, Canelo es el segundo y Terence Crawford es el primero, claro, sin estar yo en la lista porque ya saben cuál es mi lugar".

Para cerrar, destacó la tarea de su padre antes de un combate importante: ''Una hora antes de cada pelea mi papá me explica mi plan de pelea, mis movimientos, mis golpes, programa mi mente, por eso comparo a mi padre cuando uno está jugando Play Station, por eso lo respeto como entrenador. Muchos peleadores se preparan físicamente y técnicamente pero no mentalmente, ahí les ganó en este juego''.

Cabe destacar, que Hi Tech obtuvo el Título de la AMB, el último 12 de mayo, también en el Madison Square Garden, tras ganarle por nocaut técnico en la décima vuelta, al venezolano Jorge Linares, tras ser derribado por primera vez en su carrera en el sexto round.