Pacquiao - Broner, el 19 de enero

En las últimas horas se confirmó una de las peleas más interesantes que habrá en el primer trimestre de 2019. La leyenda filipina y actual campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Manny Pacman Pacquiao, defenderá su cinturón el próximo sábado 19 de enero en el MGM Grand de Las Vegas, Estado de Nevada, frente al ex-titular en cuatro categorías, el estadounidense Adrien The Problem Broner.

La oficialización del combate se llevó a cabo el lunes al mediodía en el Gotham Hall de Manhattan, donde se confirmó que la pelea será emitida por Showtime en formato PPV en los Estados Unidos. Por el momento, no se confirmaron que peleas podrían completar la cartelera que estelarizarán el filipino, formal campeón del mundo en ocho divisiones, y el estadounidense.

Pacman, que obtuvo el cinturón que ostenta en julio de este año tras vencer por nocaut al argentino Lucas Matthysse en Malasia, aseguró en la presentación de la pelea, que verán de vuelta a la mejor versión de si mismo: "Vengan a ver al mejor de nuevo, Pacquiao. Quiero probar que sigo siendo el mejor, que mi carrera no se ha parado. He estado entrenando duro, tengo un gran equipo y sé que daremos un gran espectáculo. Mi rival es muy rápido y no dudo que me va a llevar al límite, pero tengo mucha confianza"

''No puedo subestimar a Broner. Es muy rápido y potente''

Además, se refirió a los rumores que hablaban sobre una posible pelea con Floyd Mayweather y como finalmente terminará peleando con Broner: "Hablé con Floyd en Japón y me dijo que estaba pensando salir del retiro para pelear conmigo. Luego los planes cambiaron y surgió la posibilidad de pelear con Broner, que es un grandísimo púgil A mi no me gusta hablar mal de los demás, a mi me gusta pelear. Todo lo demás no me interesa. No puedo subestimar a Broner. Es muy rápido y potente, no dudo que la pelea será complicada, pero quiero demostrar que sigo siendo uno de los mejores del mundo. Puedo pelear en 140 libras, en 142, en 147... soy una leyenda y puedo pelear con quien sea".

Sobre Pacquiao: ''Es un gran peleador, pero no estoy muy preocupado''

Por otra parte, Broner respetó la carrera de Pacquiao pero sin dejar de lado su tono altanero: "En serio, es un gran peleador, pero no estoy muy preocupado, porque estoy mejor preparado. Olvídese del dinero. Yo no vengo aquí a por el cheque. Voy a destrozarlo si puedo, porque sé que si puedo ganar a Pacquiao va a venir mucho más dinero... 100 millones, algún día. Voy a ir con todo a por él"

"Puedo hablar mucha basura, pero Pacquiao ha hecho cosas espectaculares en su carrera, y sé que el 19 de enero tengo que demostrar que tengo lo necesario para que esa basura no me la acaben tirando en la cara", concluyó The Problem.