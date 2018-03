Un empate con gusto amargo

Google Plus

En uno de los encuentros claves por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, Arsenal que recibía a Vélez en el Julio Humberto Grondona, igualaron 1-1 en un encuentro que no fue de lo mejor para ninguno de los dos.

Desde el primer minuto de juego, los dirigidos por el técnico Sergio Rondina salieron en la búsqueda de los tres puntos, pero se encontró con un rival como Vélez que es conducido por Gabriel Heinze que desde el primer segundo empezó a demostrar su juego y el dominio del balón.

Una primera parte donde el conjunto velezano fue superior en calidad de juego y pases y mostrándose más activo generando circulación. Pero lo cierto es que no llegaba al arco y tampoco generaba muchas situaciones de peligro.

El tiempo pasó y el juego se ensució demasiado y fue hasta aburrido, porque era más un garra y una pelea en el medio campo que poder ver situaciones de peligro en los arcos. Hasta que a los 38 minutos, encaró desde la izquierda hacia y fue derribado por el defensa del Arse y el árbitro del encuentro cobró penal.

Desde los 12 pasos, Mauro Zárate puso en ventaja al conjunto de Vélez que con lo poco que hizo ya merecía el gol.

Foto: @davidnieva95

Pero la ventaja no duro demasiado, porque a los 42 minuto de juego, Diego Chaves, recibió un pase desde la derecha y cuando entró a el área grande, fusiló a Cesar Rigamonti decretando el 1-1.

Foto: @davidnieva95

Ya en el complemento, el transcurso del encuentro fue distinto, porque se hizo notar el cansancio de Arsenal por haber corrido mucho tiempo en el primer tiempo. Pero aun así, Vélez dejó muchos espacios y el conjunto del Viaducto aprovechaba pero no podía meterla en debajo de los tres palos.

El tiempo pasaba y Arsenal no podía ponerse en ventaja, mientras que Vélez también tuvo sus chances tras para poder convertir, tras la notoria baja de intensidad de Arsenal, pudo haber convertido, pero Pablo Santillo mantuvo su arco.

El tiempo pasó y Arsenal no pudo volver al triunfo ante un rival no mostró lo que venía demostrando en los últimos juegos y no supo aprovechar esa oportunidad.