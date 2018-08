Mussis volvió a jugar

Google Plus

Ser futbolista es algo muy lindo y a la vez difícil. Franco Mussis, pasó por distintas etapas en el ámbito futbolístico, ahora último fue la lesión en su rodilla izquierda. El 25 de septiembre del año pasado, el técnico Claudio Biaggio hacía su debut en el banco azulgrana y vencía 3-1 a Estudiantes de La Plata, en cancha de Quilmes.

Pero para el volante, no fue su mejor noche. Ya que a los 11 minutos del segundo tiempo, recibió la pelota en tres cuartos de cancha y Leandro Desábato lo cruzó fuerte. Pasaron los minutos, él ya empezó a sentir dolor y desde el piso tuvo que pedir el cambio.

Los médicos les diagnosticaron rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral externo de la rodilla izquierda, más una fractura en el platillo tibial. Hoy por hoy, está a nada de volver a jugar los 90 minutos, ya que el día sábado disputó casi 30 minutos en el amistoso contra Barracas Central. También, en las primeras fechas del torneo podría sumar sus primeros minutos oficiales.

“La verdad es que estoy muy feliz por haber vuelto a jugar después de tanto tiempo, estaba con muchas ganas”, fue lo que contó muy feliz al poder ya retornar a los partidos por la Superliga.

También en la charla que tuvo con el diario Olé, dijo lo siguiente: "Fue algo muy triste al estar tres meses sin caminar, entré en depresión, sólo yo sé por lo que pasé y lo que me costó. Yo y mi mujer, mi familia, mis amigos, los médicos y mis compañeros".

Todavía no hay fechas para el regreso del ex mediocampista de Gimnasia ya que eso se va a ir viendo de acuerdo a la evolución. "Hoy en día disfruto de ir a los entrenamientos, y en la fecha que me toque volver, va a haber un Franco Mussis mejor que el de antes", cerró.