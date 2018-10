De esta manera será la venta de entradas

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, dialogó con TyC Sports, y confirmó la presencia del público visitante para el partido que su institución recibe a San Lorenzo.

Así como ya ha pasado en otras ocasiones, al partido podrán concurrir ambas hinchadas. Los simpatizantes azulgranas estarán en la popular Norte. El Ciclón tendrá la disposición de 10.000 entradas, divididas en dos partes: 8.000 generales y 2.000 plateas y solamente se las puede conseguir el sábado y el domingo en el Malvinas Argentinas.

Para los hinchas del Tomba se venderán los días viernes y sábado de 10 a 17.30 en la cantera del club ubicada en la calle Lencinas. Después continuará el domingo de 10 a 15.30 en la misma cantera y desde las 17 la podrán comprar en el estadio Malvinas Argentinas.

Para los simpatizantes del Ciclón, la podrán conseguir el día sábado de 10 a 17.30 en la playa del mismo estadio y el domingo desde las 10 en la boletería Norte del Malvinas. Los precios de las entradas para San Lorenzo son los siguientes, $500 la popular norte y $1.000 la platea techada.

Para los discapacitados el ticket se venderá desde el viernes de 9 a 12, por orden de llegada. Será uno de los dos partidos de la fecha 5 en donde se puedan ver ambas hinchadas, junto el encuentro entre Lanús y Racing. Será la primera vez que la parcialidad de San Lorenzo pueda estar presente de visitante desde el inicio de este torneo.

Por el lado futbolístico, Biaggio llevó a cabo una entrada en calor con pelota, para afrontar 4 vs 2 focalizándose en presión, precisión y movilidad;en espacios reducidos de 8 vs 8 y alternando también tareas de fuerza explosiva y 9 vs 9 combinando con rondós de 6 vs 3. Gerónimo Poblete no trabajó por un cuadro febril.