Ferro buscará cambiar la imagen

El “Verde” volverá a jugar este miércoles desde las 20 ante el “Lila” por la jornada 7 de la Primera Nacional, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry.

Los dirigidos por Manuel Fernández no le encuentran la vuelta a la idea del técnico y la racha negativa sigue creciendo. De las cinco fechas jugadas (la 5ta tuvo libre), ganó la primera, perdió las siguientes dos y empató las últimas dos. Además, el problema no son solo los pocos puntos obtenidos, el equipo juega mal. El esquema parece ser una fija con la línea de cinco, a pesar de los malos rendimientos, después cambió mucho y no encontró algo que le convenciera.

La semana pasada igualó en un partido pobre que no tuvo emociones y que en las pocas llegadas que hubo se convirtió. Eso sí, fueron dos golazos. Sacando eso, no pasó mucho. Juan Ruiz Gómez marcó para “Oeste” con un derechazo desde afuera del área y Germán Díaz lo empató para el dueño de casa con un tiro libre.

Para esta fecha, Fernández no contará con Gabriel Díaz que sufrió una luxación acromio clavicular ni con Braian Álvarez que tiene un traumatismo en su rodilla izquierda.

El elenco de Villa Soldati, ciudad de Buenos Aires, viene de una importante victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza la cual significó su primer triunfo de la temporada. Para el “Saca” marcaron Brandon Obregón, Robertino Giacomini y Valentín Perales (e/c), este último también convirtió el descuento para su equipo.

Síntesis

Posible equipo de Ferro Carril Oeste (5-3-2): Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Facundo Pardo, Misael Tarón, Gastón Moreyra; Lucas Román, Julián López, Claudio Mosca; Fernando Márquez y Juan Ruiz Gómez.

Posible equipo de Sacachispas (4-2-3-1): César Atamañuk; Adrián Martínez, Rodrigo Díaz, David Ledesma, Peter Grance; Gastón Pinedo, Federico Marín; Ignacio Carruega, Alan Sombra; Erik Bodencer.

Horario: Miércoles 20.00

TV: TyC Sports Play

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverry