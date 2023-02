Previa Godoy Cruz - Colón: Duelo de caballeros

Godoy Cruz jugará el domingo su primer partido de local por el torneo de la Liga Profesional, ante Colón en el Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro correspondiente a la segunda fecha, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y arrancará a las 21:30 horas por ESPN Premium.



El cotejo será el comienzo de la modalidad donde sólo ingresarán a la cancha solo los socios tombinos, ya que no habrá venta de entradas para el resto del público. Entonces, se espera un buen marco en cuanto a la hinchada.



¿Cómo llegan?



El Rojinegro quiere dejar atrás rápidamente el sabor amargo de la derrota del debut en el Brigadier López, ante Lanús por 2 a 1. Mientras que el Tomba llega con el pie derecho ya que venció a Barracas Central durante la primera jornada, por 1 a 0, gracias al tanto de Tadeo Allende.



El DT del Sabalero, Marcelo Saralegui no confirmó la formación, pero haría varios cambios. Wanchope Ábila será baja por una pubalgia, mientras que Rafael Delgado y Stéfano Moreyra sufrieron un desgarro. Por lo que los tres se perderán el duelo por la 2da fecha.



En el entrenamiento del jueves, el entrenador paró la posible formación titular para visitar al Expreso. Dos cambios son puramente tácticos y los ratificó en los ensayos. No estará en el equipo Juan Pablo Álvarez, para el ingreso de Santiago Pierotti. Tampoco, Cristian Vega, a quien Saralegui observó muy fuera de ritmo en la derrota ante el Granate, y ubicó allí a Julián Chicco. Por último, Jorge Benítez, autor del gol del descuento en la primera jornada, ingresará por Ramón Ábila.



Los de Mendoza, bajo la conducción del "Traductor" Diego Flores, piensan en continuar por el camino de la victoria, esta vez en casa. El técnico podría mantener el mismo equipo que viene de vencer a Barracas, ya que quedó muy conforme con el rendimiento en general. De no mediar inconvenientes, repetirá la formación titular que ganó en la jornada anterior.



Actualmente, Godoy Cruz está en la 9º posición, con 3 puntos, mientras que Colón se mantiene el 19º lugar, sin unidades.



Historial



En Primera División, el Expreso y el Sabalero se enfrentaron un total de 22 veces. Con 11 victorias para los de Santa Fe y 8, para el Tomba. Igualaron en 3 oportunidades.



La última vez que se midieron, fue el 2 de julio de 2022 por la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional, donde el Bodeguero se quedó con los tres puntos, por 1 a 0. El gol fue convertido por Tadeo Allende, a los 57 minutos.

Posibles formaciones:

Godoy Cruz: Diego Rodríguez, Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Gonzalo Abrego, Lucas Arce, Juan Andrada, Nicolás Fernández, Tomás Conechny, Tadeo Allende. DT: Diego Flores.



Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Baldomero Perlaza, Joaquín Ibáñez; Benítez y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Datos:

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.



TV: ESPN Premium.



Hora: 21:30



Árbitro: Luis Lobo Medina.