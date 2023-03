Federico Rasmussen en primera persona: “Me siento una parte importante del plantel”

Un “Vikingo”. Deja la vida en cada pelota. Una prueba de esto los cortes que sufrió en los encuentros contra Rosario Central y Racing por ambos choques con Alejo Véliz y Jonathan Galván respectivamente, tuvo que abandonar el terreno de juego con sangre en su rostro. En el último movido mercado de pases del club de calle Balcarce fue una de las caras nuevas y arribó para cubrir la baja sensible que significó la ida de José Canale (el paraguayo se le venció su préstamo y firmó en Lanús) y en el inicio de este campeonato se asentó en la zaga.

Se trata de Federico Rasmussen (31), el jugador nacido en Coronel Dorrego estampo su gancho por una temporada en Godoy Cruz tras quedar libre de Sarmiento, donde jugó en la temporada pasada y en este torneo tiene asistencia perfecta (disputó los siete compromisos hasta este momento). Luego de la derrota en la fecha pasada frente River en el Más Monumental y en la previa al cotejo del sábado ante el equipo de Guillermo Farré, el marcador central conversó con este medio, tocando diferentes temas en general, entre esos: su relación con Diego Flores, con que institución se encontró, entre otros.

- ¿Con que conjunto te encontraste en Godoy Cruz?

- La verdad que, con un gran club, me habían hablado cosas buenas desde afuera se veía un elenco en crecimiento cuando llegué me sorprendió mucho el predio. Ni hablar de la gente, me ha recibido desde el primer día de gran manera.

- ¿Israel Damonte te recomendó para que vengas a Godoy Cruz?

- No, Isra(risas) quería que siguiera en Sarmiento y Israel siempre ha hablado de sus experiencias, asique de Godoy Cruz siempre habló bien (estuvo desde 2010 hasta 2011) y es una gran persona que siempre le deseo lo mejor porque me hizo crecer como jugador como persona. Menos contra nosotros(risas) le deseo lo mejor.

- ¿Por qué no continuaste en Sarmiento?

- Estaba la oferta por renovación, hasta que me llamaron de acá de Godoy Cruz. Me llamó un poco Diego (Flores) me contó un poco su idea, me sedujo asique no me arrepiento de nada de esa decisión final.

Llegaste a cubrir una perdida sensible como Canale...

-Si justamente allá en Junín, hizo un gran partido. Ahora lo está haciendo de gran manera en Lanús, nosotros venimos aportar nuestro granito de arena porque todos los que llegaron vamos a sumar de donde nos toque.

-Comenzaron con dos triunfos y luego sumaron tres derrotas consecutivas. ¿A que se debe esa baja en el rendimiento?

- Venimos de la pretemporada con cuerpo técnico y plantel prácticamente nuevo, eso lleva su tiempo no es lo mismo amistosos que partidos oficiales. Arrancamos de buena manera con Barracas y Colón ganamos por la mínima y generamos muchas ocasiones. Después San Lorenzo, Estudiantes y Central nos superaron por mínimos detalles, es normal en un equipo en formación.

- Salvo el otro día con River que nos ganó bien porque tiene jugadores de mucha calidad y ahora a pensar en Belgrano, toca dar vuelta la página rápidamente.

- Recién mencionaste a Diego y en la semana previa al encuentro ante Racing salió a la luz un rumor que hubo un corto circuito. ¿Qué podés decir al respecto?

- Me llegó ese rumor por ahí es normal que, con las derrotas consecutivas, se empiecen a comentar cosas nosotros tenemos que estar ajeno a eso el grupo esta bien con el cuerpo técnico y la mejor manera de demostrarlo es dentro de la cancha. Nosotros no tenemos que dar demasiado interés porque sabemos que pasa internamente.

-En pocas fechas te metiste al hincha en el bolsillo. ¿Ustedes se sienten identificado con el simpatizante de Godoy Cruz?

- La verdad que estoy agradecido, igual hay que seguir demostrando el día a día partido tras partido. Les pedimos que nos siga acompañando que si estamos todos juntos jugadores, dirigentes y hinchas va a ser todo mucho más fácil.

- ¿Te gustaría quedarte en Godoy Cruz?

- Eso ya depende más de los dirigentes, desde el primer día que el plantel me recibió muy bien y la realidad que estoy cómodo acá. Estoy contento y disfrutando este presente.

-Recién dijiste que prácticamente hay un plantel nuevo…

- Si son muchos chicos nuevos que hemos llegado en este nuevo año, se fueron Canale, Martín (Ojeda) que la verdad es una gran persona le deseo lo mejor en Estados Unidos.

-En poco tiempo te convertiste en un caudillo. ¿Te sentís un referente en el plantel?

- Me siento una parte importante del plantel, a mi me tocó el año pasado en Sarmiento estar en una plantilla grande por edad me siento clave, así nos tenemos que sentir todos tanto lo que están jugando como los que no. Una prueba de esto, lo demostró la Selección en la Copa del Mundo que necesitaba de todos y eso es lo que buscamos dentro del plantel que todos se sientan de igual manera.

-Tuviste una etapa en México (vistió los colores del Atlanta). ¿Cómo es el fútbol de allá y la vida en aquel país?

-La verdad que me gustó el fútbol de allá, después en Querétaro no pude jugar por una cuestión de pase. Me encontré con un fútbol atractivo, no solamente el fútbol sino el país. El mexicano en sí es buena gente y eso es lo que más me gusto de allá.

- ¿Qué integrante de este plantel te sorprendió más en el día a día?

-Me sorprendieron varios, entre esos Indio (Fernández) que no lo tenía visto, Gonza (Abrego) también aunque ya lo había observado acá en el fútbol argentino. Hay jugadores, hay calidad y también buena gente. Es un proceso en formación.

- ¿Por qué pensas que en el fútbol argentino cuesta tener una regularidad?

- Creo que les pasa a todos hasta los grandes, le sucede a Boca, a River. A todos les cuesta y al primero que se le pone en duda es al técnico, Racing y Tigre llevan más año con el mismo proceso.

- ¿Cómo viviste la consagración de la Selección Argentina en el mundial?

-Fue una locura la Copa del Mundo, lo viví con muchos nervios. De ese partido que se perdió con Arabia al otro día, empezar a depender de los demás. Después con Países Bajos que vas ganando y luego lo empatan, creo que el partido “más tranquilo” fue ante Croacia. Me gusto mucho la presencia, se comprometieron todos.

- ¿Quién es Federico Rasmussen? Así lo conoce la gente en profundidad

- Nací en Coronel Dorrego, un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires a unos 600 kilómetros de ahí. Me crie ahí, aprendí a jugar a fútbol en el club (Independiente) de la esquina de mi casa. Hasta los catorce años me fui a Lanús a probar y ahí quedé.

- ¿Siempre fuiste defensor?

-Al principio jugaba en el mediocampo de “cinco” y ahí probando en Lanús por la altura(risas) me mandaron de central y trate de aprender de lo más grandes.

- Si en una circunstancia un encuentro lo amerita. ¿Jugarías de mediocampista de contención?

- Me tengo que adaptar a lo que me pida el técnico, de ver a lo que lo hacen en esa posición. El campeonato pasado, me tocó jugar de lateral izquierdo, una posición que no es habitual mía.

- ¿Qué delantero te costó más marcar?

-Copetti, Bareiro de San Lorenzo son atacantes que todo el tiempo están tirando diagonales, vas a despejar y te chocan, también Benedetto. De lateral me tocó Langoni.

-Una anécdota en este tiempo que llevas en Godoy Cruz…

-Ahora de a poco se está armando la banda de truco, todo el tiempo cuando se puede jugábamos y así conocemos al compañero. Una de las cosas que paso en Rosario(risas) habíamos ido a jugar al bowling y uno sin querer se tropezó, se pegó un palo terrible.

Ficha personal

Nombre : Federico

Apellido : Rasmussen

Posición : Defensor central

Fecha de nacimiento : 04/03/1992

Edad : 31

Lugar de nacimiento : Coronel Dorrego

Números en Godoy Cruz : Siete partidos disputados/sin goles