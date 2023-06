Así llegan los uruguayos al miércoles

Argentinos Juniors y Liverpool se cruzarán este miércoles a partir de las 19 por la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Jorge Bava no tuvieron una mala actuación en lo que es la primera participación del club en esta competencia internacional. A pesar de no tener más que una sola victoria, en un grupo complicado como este, todavía tiene chances no solo de quedar tercero y bajar a la Sudamericana, sino que también de, por qué no, meterse en los octavos de final.

En lo que es resultados generales llega bien parado con tres triunfos, un empate y una derrota entre los últimos cinco partidos. En la liga local está quinto con 23 puntos en 15 fechas, a 11 unidades de Peñarol, el líder. En la Libertadores está último de la zona con cuatro puntos producto de una victoria y un empate. Todavía no está eliminado ya que Corinthians que está arriba por diferencia de gol tiene lo mismo e Independiente del Valle, que está segundo, tiene seis.

Para este miércoles no se esperan modificaciones en el equipo respecto al 11 que comenzó con el pie derecho en el Torneo Intermediario ante Racing. A diferencia que, en el encuentro pasado entre estos dos equipos, Liverpool optará por el 5-3-2 que le dio más resultados que el 5-4-1 en el cual aisló a su delantero Rubén Bentancourt y lo sacó de partido en el primer tiempo. En esta oportunidad espejará el esquema y apostará por las individualidades. Así formará Liverpool: Sebastián Britos; Gastón Martiarena, Federico Pereyra, Lucas Lemos, Juan Izquierdo, Miguel Samudio; Marcelo Meli, Alan Medina, Gonzalo Nápoli; Rubén Bentancourt.