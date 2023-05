Empate con pocas emociones en La Paternal

Argentinos Juniors fue un poco más pero no pudo hacerlo notar en el marcador tras un partido que se tornó incómodo para ambos equipos. El Corinthians no levantó el nivel de las últimas fechas, no logró tener la posesión y tampoco aprovechó el hombre de más. Thiago Nuss se fue expulsado para el “Bicho” sobre el cierre.

A pesar de las bajas de Gabriel Ávalos, Federico Redondo y Lucas Villalba; el “Tifón de Boyacá” no perdió el protagonismo y fue quien más intentó, pero no le alcanzó. La efectividad sigue siendo el principal enemigo del equipo y Carlos Miguel, más que descolgar centros con cierta facilidad, no participó. Cuando el encuentro quedó 10vs11 se volvió más atractivo, pero el tiempo no dio para más.

El primer tiempo tuvo una ocasión clara para cada uno. La visita tuvo en los pies de Maycon el 1-0, pero el volante pateó por arriba del travesaño a metro de la línea de gol. La del dueño de casa fue un centro fuerte de Francisco González Metilli que logró despejar un jugador brasileño, rebotó en un compañero y Carlos Miguel, a puro reflejo, despejó. Más allá de esa jugada no hubo más acción y el otro hecho destacable fue la lesión de Paulinho en los primeros minutos que lo sacó del partido. Argentinos logró dos remates al arco, mientras que la visita no acertó entre los tres palos. Para esta noche, con la ausencia del delantero paraguayo, Gabriel Milito probó a Javier Cabrera en su lugar –algo que había hecho algunas veces- y puso a Fabricio Domínguez en el carril derecho. Esto no solo le sacó peso a esa banda, sino que cuando el “7” uruguayo se abría por instinto, el área rival quedaba totalmente vacía y el centro no tenía sentido.

El complemento no solo no fue mejor, sino que terminó siendo peor a pesar de lo chato que fue el primer tiempo. Los equipos, quizás por cansancio o por mentalidad, no lograba generar peligro y la segunda parte fue el claro ejemplo: No hubo tiros al arco en los más de 45 minutos que se jugaron. Los cambios buscaron acomodar más que nada la banda derecha volcando a Cabrera a su posición habitual y apostando a cargar el área con Leonardo Heredia, de otras características. La sociedad por derecha con Kevin Mac Allister le dio mayor profundidad, pero al llegar al fondo se quedaban sin ideas.

En el minuto 78 llegó la única incidencia. Nuss fue a disputar un duelo aéreo con el codo arriba y terminó impactando a Roni en la cara. Lo peculiar fue que en primera instancia el árbitro Carlos Ortega sacó amarilla, pero al ver la sangre en el rostro del jugador del “Timao” –sin consultar al VAR- corrigió su accionar y mostró la roja. Claramente fue lo más destacado del partido ya que luego de aumentó la intensidad de ambos equipos, pero ninguno logró hacer algo para romper la igualdad.

DE LA AMARILLA A LA ROJA: Thiago Nuss pegó un codazo, el árbitro primero lo amonestó y luego lo expulsó en La Paternal por la CONMEBOL #Libertadores.



📺 📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/J23BwNIsRY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2023

Con este empate y la victoria de Liverpool ante Independiente del Valle, el “Bicho” se mantiene líder del grupo E con 8 puntos, lo sigue el “Matagigantes” con 6 y en la tercera y cuarta posición están Corinthians y la “Cuchilla” con 4 unidades.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Leonel González; Fabricio Domínguez, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Javier Cabrera y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Corinthians: Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidú; Adson, Fausto Vera, Paulinho, Maycon; Yuri Alberto y Róger Guedes. DT: Vanderlei Luxemburgo

Cambios: En el primer tiempo, 28’ Roni por Paulinho (COR). En el segundo tiempo, 11’ Leonardo Heredia por Fabricio Domínguez (ARG); 22’ Thiago Nuss por Gastón Verón (ARG); 29’ Ángel Romero por Maycon (COR); 45’ Fabio Santos por Matheus Bidú y Wasley por Adson (COR); 49’ Pablo Minissale por Santiago Montiel y Luciano Sánchez por Leonel González (ARG).

Amonestados: En el segundo tiempo, 31’ Roni (COR); 39’ Murillo (COR)

Expulsados: En el segundo tiempo, 33’ Thiago Nuss (ARG)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Estadio: Diego Armando Maradona