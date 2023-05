A Córdoba por los tres puntos

Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba jugarán este domingo a partir de las 16.30 en el marco de la decimoctava fecha de la Liga Profesional, en el estadio Olímpico de Córdoba.

Los dirigidos por Gabriel Milito no viene de buenos resultados ya que entre todas las competiciones registra una sola victoria en los últimos siete partidos. El equipo comenzó el año de una muy buena forma, pero se fue cayendo con el paso del tiempo no solo por altibajos habituales en los planteles, sino que se suma al desgaste por estar en tres frentes y por la gran cantidad de lesiones. Para este domingo pierde cuatro hombres: Miguel Torrén, Gabriel Ávalos, Facundo Ferreyra y Mariano Bíttolo.

A este fin de semana el “Bicho” llega en la decimosegunda posición con 23 puntos y tiene enfrente a un duro rival como el “Matador” que se encuentra tercero y con un muy buen presente. El historial está a favor del elenco de La Paternal con una ventaja de dos partidos, pero su último antecedente fue victoria de los cordobeses por 2 a 0.

El partido contra el “Timao” no tuvo muchas emociones además de una ocasión clara para cada equipo y la roja para Thiago Nuss del “Bicho” en los últimos minutos que no generó ningún cambio en el desarrollo. En cancha se vio a un Corinthians que está viviendo un muy mal presente futbolístico e institucional y a un Argentinos con bajas importantes y justo desde lo físico. El resultado no salió del 0-0 y mantiene al cuadro argentino en la primera posición.

Para este domingo se esperan cambios respecto al 11 que puso Milito en el plano internacional con el regreso de Lucas Villalba, que no estuvo por suspensión, en lugar de Leonel González. Otro cambio es el regreso de Marco Di Césare por el lesionado Torrén. La única duda está en la delantera ya que, con la ausencia de Ávalos, el miércoles jugó Javier Cabrera de delantero, pero no se lo notó cómodo. El uruguayo volvería al carril derecho e ingresaría Thiago Nuss o Leonardo Heredia por Fabricio Domínguez.

Los convocados:

Por su parte, el cuadro cordobés viene de empatar el clásico con Belgrano, pero con la espalda de muy buenos resultados en lo que va de 2023. Con 31 puntos está tercero y acumula victorias importantes como River, Racing y Boca. A pesar de no poder quedarse con los tres puntos ante el “Pirata” no se esperan modificaciones en un 11 que viene jugando seguido y que ya tiene un funcionamiento que da frutos.

La “T” es el equipo con más goles en la actual liga con 30, también es líder en ocasiones de gol creadas con 46 y segundo en ocasiones claras falladas con 26. Yendo a la parte de los jugadores tiene al máximo artillero de estas 17 fechas que es Michael Santos que al igual que Mateo Retegui y Pablo Vegetti tienen diez gritos.

Para este domingo hay una baja confirmada que es la de Nicolás Pasquini. El lateral izquierdo ha sido de la partida en algunas oportunidades y es el puesto con más dudas para Javier Gandolfi ya que el ex Lanús jugó ocho encuentros, mientras que Juan Portillo dijo presente en diez oportunidades. Una buena noticia es el regreso de de Julio Buffarini que no aparecía en la lista de convocados desde la fecha 8 en la derrota 1-0 con Banfield

Los convocados:

Síntesis

Posible formación de Talleres (CBA) (4-2-3-1): Guido Herrera; Gastín Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Juan Portillo; Rodrigo Villagra, Ulises Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Ramón Sosa; Michael Santos.

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

Horario: Domingo 16.30

TV: TNT Sports}

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Olímpico de Córdoba