Racing no pudo aguantar el resultado y empató el clásico con San Lorenzo

A pesar del clima, el horario y el día del partido, en Avellaneda se jugó un clásico. La Academia se enfrentó a San Lorenzo en el Cilindro en un picante duelo que terminó en empate 1-1.

El dicho dice que el “equipo que gana no se toca”. Bueno, a excepción de Gabriel Rojas, quien posee una sobrecarga muscular, Fernando Gago alineó a los mismos futbolistas que le ganaron 0-4 a Colón. Regresó el capitán Leonardo Sigali al once titular.

Hubo un duelo de estilos marcados. Al menos hasta la expulsión de Gabriel Hauche. San Lorenzo, con su libreta, compacto, cerró los caminos internos y se paró con una línea de 5 cuando no tuvo la pelota. En ataque, se proyectaron tanto Malcom Braida como Agustín Giay. Fueron dos atacantes más. Esto lo sufrió Racing en los primeros 10´. El Ciclón no dejó jugar al local, le robó la pelota e intentó lastimarlo mediante centros al corazón del área. Fue en esta ráfaga azulgrana en la que todo San Lorenzo pidió penal apenas a los 3´. El “oso” Sigali sujetó a Adam Bareiro y el delantero cayo dentro del área chica. Para Mastrangelo y Rapallini no pasó nada.

Racing poco a poco comenzó a recuperar la pelota y se convirtió definitivamente en el equipo que manejó la manejó en lo que restó del primer tiempo. Al tener como laterales a Tomás Avilés y a Santiago Quirós (ambos centrales por naturaleza), los volantes fueron los que se tuvieron que encargar de presentarse como opciones en la ofensiva. Y el que tuvo una brillante actuación en este aspecto fue, al igual que contra El Sabalero, Juan Nardoni. El mediocampista fue la principal arma de ataque que tuvo el local por la derecha durante el primer tiempo. Le comió siempre la espalda a los futbolistas azulgranas.

Por otro lado, Gabriel Hauche por derecha fue el otro factor clave que complicó a la defensa visitante. Por izquierda el “demonio” amagó varias veces con desbordar, pero en la mayoría terminó en fuera de fuego. Finalmente tuvo su revancha a los 20´ cuando apareció por este sector y remató un balón que tuvo destino de red.

https://twitter.com/VarskySports/status/1676727546589609984?s=20

El experimentado futbolista académico seguiría minutos más tarde en el centro de la escena. Cuando el partido parecía controlado, en una jugada aislada, estiró de más la pata y terminó siendo expulsado por un planchazo a Gastón Hernández. El conjunto local se quedó con diez hombres y fue este un punto de inflexión en cuanto al desarrollo de partido. La Academia nunca volvió a ser el mismo equipo que antes de la roja.

Juan Nardoni, la figura de la cancha durante el primer tiempo. Foto: Fotobaires

El complementó fue una pesadilla para Racing. Ya sea por el instinto de conservación, o por virtud del rival, lo factual fue que San Lorenzo se lo llevó puesto. Cabe mencionar también que las ideas no le sobraron a los dirigidos por Rubén Darío Insúa. La fórmula fue directa: abrir hacía los costados y lanzar centros dentro del área. No obstante de lo simple que puede sonar, lo cierto es que terminó siendo efectiva. Complicó mucho a los centrales académicos.

La gente en las tribunas entendía el retroceso del equipo debido a estar jugando con un hombre menos. Pero esto cambió a los 58´ cuando Rafael Pérez fue expulsado por doble amarilla. Ambos clubes se quedaron con un hombre menos; pero el protagonista siguió siendo San Lorenzo.

Finalmente, a los 82´ la formula tuvo efecto. Agustín Martegani desbordó por la izquierda y tiró un buscapié que conectó Bareiro tras anticipar Piovi y Sigali. La dupla central celeste y blanca se durmió y El Ciclón empató en Avellaneda. La cancha le quedó demasiado larga a La Academia, y esto produjo que los últimos minutos fueran una agonía. Paolo Guerrero, quien ingresó por Maxi Romero, estaba lejos del arco, y por lo tanto fue poco útil para el equipo en el aspecto defensivo.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1676748355379003398?s=20

En definitiva, de milagro San Lorenzo no se llevó los tres puntos del Cilindro. Fue un partido picante, a la altura de un clásico del fútbol argentino, repleto de polémicas y protestas por doquier. En la última jugada del cotejo hubo un empujón al delantero peruano que tranquilamente pudo haber sido penal. El árbitro Hernán Mastrángelo no se quiso complicar y dictaminó el final del encuentro.

Racing levantó su nivel, salió de esa racha negativa, pero lo concreto es que necesita sumar de a tres a nivel local para terminar en la mejor posición posible de cara a la clasificación para las copas internacionales del año que viene. ¿Próxima parada? El sábado a las 18:00 horas contra Estudiantes, en La Plata.