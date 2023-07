Un duelo clave en una cancha complicada

Argentinos Juniors y Barracas Central jugarán este lunes a partir de las 14, en el marco de la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional, en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Los dirigidos por Gabriel Milito viene de semanas complicadas donde los resultados no se dieron y el futuro es complicado. En lo que es nacional se estancaron en el décimo puesto y no logra escalar de ahí, mientras que en lo internacional no cerraron bien la fase de grupos y tiene un más que duro cruce de octavos de la Libertadores contra el Fluiminense.

El “Bicho” cierra top 10 de la tabla con 33 puntos y una diferencia de +7 goles. En condición de visitante solamente ganó en tres de los 12 encuentros que tuvo: Tigre, Atlético Tucumán y Vélez.

Estos equipos no tienen un gran historial ya que solamente se enfrentaron en una sola oportunidad y fue en la Liga Profesional pasada. El partido se jugó en la cancha de All Boys ya que ahí hacía de local el “Guapo” y el resultado fue victoria 3-1 para el “Tifón de Boyacá”. Fausto Vera por duplicado y José María Herrera marcaron para Argentinos, mientras que Neri Bandiera descontó para el local.

Para este lunes, Milito tendrá que rearmar la defensa ya que no puede contar ni con Kevin Mac Allister que fue vendido al fútbol belga ni con Miguel Torrén que está lesionado. Otra baja es la de Gastón Verón que alcanzó la quinta amarilla. La defensa podrían componerla Pablo Minissale, Marco Di Cesare y Lucas Villalba. En la delantera no cambiaría nada ya que Thiago Nuss y Gabriel Ávalos serían los titulares.

Los convocados:

Por su parte, los dirigidos por Sergio Rondina viene de dos victorias consecutivas y de grandes partidos en condición de local. En el estadio Claudio Chiqui Tapia derrotaron a River y San Lorenzo y empataron con Independiente. Además, no caen en casa desde la fecha 13 recibiendo a Defensa y Justicia.

La semana pasada derrotaron de forma contundente a Belgrano de Córdoba y solamente harían una variante respecto a ese 11. El cambio será obligado ya que su goleador Bruno Sepúlvera sufrió un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Su reemplazante sería Alexis Domínguez.

Síntesis

Posible formación de Barracas Central (5-4-1): Andrés Desabato; Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insua; Facundo Mater, Rodrigo Cabrera, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Domínguez.

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Pablo Minissale, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Thiago Nuss.

Horario: lunes 14

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Claudio Chiqui Tapia