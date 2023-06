El “Bicho” y una prueba de carácter en el clásico

Argentinos Juniors y Platense se enfrentarán este viernes a partir de las 21.30 en el marco de la decimonovena fecha de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Gabriel Milito no están atravesando un buen momento futbolístico con varios tropiezos y resultados negativos. De los últimos diez partidos ganó solamente dos, perdió tres y empató los cinco restantes. La estadística que no lo favorece es de local ya que su último triunfo fue el 11 de abril recibiendo a Unión de Santa Fe. Para este viernes no contará con cuatro hombres: Javier Cabrera, Gabriel Ávalos, Facundo Ferreyra y Federico Redondo.

Más allá de que sea un clásico, el “Tifón de Boyacá” tiene un ojo puesto en el miércoles 7 cuando reciba a n por Copa Libertadores. El triunfo en casa podría darles la clasificación a los octavos de final de la competición. Con 8 puntos lidera el grupo E.

El “Bicho” llega a esta jornada en la decimotercera posición con 23 puntos al igual que el “Marrón” que está decimocuarto con las mismas unidades. El historial está a favor del elenco de Vicente López al igual que los últimos antecedentes. De los cuatro partidos que se jugaron desde su regreso a la primera categoría, dos fueron para Platense y dos terminaron igualados. El último cruce también fue en La Paternal y fue victoria para la visita por 2 a 0.

La semana pasada tuvo un buen partido, pero volvió a pecar de ineficaz. La “T” y el “Bicho” son los dos equipos que más ocasiones generan, pero el partido no tuvo tantas emociones. La tarde se definió en los pequeños detalles y fue para el local. Ramón Sosa empujó una gran jugada colectiva del equipo que lo dejó frente al arco. A pesar de la pequeña superioridad que tuvo la visita, no pudo transformarlas en goles.

Para este viernes Milito haría dos modificaciones de las cuales una es obligada ya que Cabrera alcanzó la quinta amarilla y no estará en la nómina. Gastón Verón completaría el ataque en lugar del “7” uruguayo. El otro cambio sería táctico, Francisco González Metilli, que estuvo en el banco, ingresaría por Fabricio Domínguez. El ex Defensa y Justicia no está teniendo un nivel regular y el tercer mediocampista sigue siendo una posición sin dueño. Una buena noticia es el regreso de Miguel Torrén que no estuvo en Córdoba por una lesión. Está en duda si él será el líbero o si mantiene a Marco Di Cesare.

Los convocados:

Por su parte, el “Calamar” llega necesitado de sumar por su situación con el descenso. El rendimiento del equipo tuvo muchos altibajos con varias rachas negativas y positivas, pero manteniendo una fija: le cuesta más de visitante que de local. En lo que va de año ganó solo dos partidos fuera de casa, a Independiente por 2 a 1 y a Banfield por 2 a 0.

En los promedios, debido a que Arsenal estaría descendieron por la tabla anual, se estaría yendo a la segunda división junto a Unión de Santa Fe. Sus rivales directos son Central Córdoba, que tiene dos puntos más y Sarmiento de Junín, que tiene tres más.

Para este viernes, Martín Palermo haría una sola modificación. Nicolás Morgantini sufrió una paliza en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires que lo dejó internado y con varias fracturas en su rostro por lo que claramente no estará en el encuentro. Gonzalo Asis sería su reemplazo en la defensa. El resto se mantendría.

Los convocados:

Síntesis

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Luciano Sánchez, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gastón Verón y Leonardo Heredia.

Posible formación de Platense (4-4-2): Ramiro Macagno; Gonzalo Asis, Miguel Jacquet, Marco Pellegrino, Sasha Marcich; Ronaldo Martínez, Iván Rossi, Nicolás Castro, Ignacio Schor; Vicente Taborda y Nicolás Servetto.

Horario: Viernes 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramirez

Estadio: Diego Armando Maradona