Brunetta se despidió de Arsenal | Foto: Cielo Sports

Juan Brunetta, hoy es nuevo jugador de Belgrano, ya que un grupo de inversionistas compraron el 50% de su pase y el otro restantes lo compró el Álaves de España. Un jugador que desde su aparición ha sido una pieza importante para que Arsenal de Sarandí se quedé en la máxima categoría del fútbol argentino.

Juan Francisco, llegó al club cuando tenía 15 años y se integró en la séptima división siendo una figura y una promesa con mucho futuro. En 2016 fue subido a la reserva y alternaba en categorías menores, con el objetivo de buscar continuidad y poder mostrar su juego

En el primer semestre del 2016, fue subido a primera en ese entonces, dirigido por Sergio Rondina y el debut oficial con la camiseta del Arse fue el 12 de septiembre en el Torneo de 30 equipos cuando perdió como local por 3-1 ante Atlético Tucumán. Si bien el resultad no fue el mejor, pero mostró un gran carácter con su corta edad y que no lo pesó la camiseta.

Su primer gol con la camiseta del Arse fue en la fecha 16, cuando recibió en el Julio Humberto Grondona Atlético de Rafaela, y descontó el 2-1 final. Desde ese momento, empezó a demostrar la gran calidad de pegada y pases que tenía hasta que en la fecha 20, con un golazo de tiro libre, puso el 1-0 a Huracán y más tarde, conseguiría la victoria por 2-1.

Junto a Lucas Wilchez, Pablo Santillo, se convirtieron en referentes del equipo que pelearon hasta el último minuto y consiguieron junto a sus compañeros en que Arsenal se quede en la máxima categoría del fútbol argentino.

Cabe destacar que disputó cuatros partido de manera internacional en la Copa Conmebol Sudamericana. Y anotó dos goles. Uno ante Juan Aurich y ante Sport Recife. Fue su último gol con la camiseta del Arse.

Arsenal comúnmente y con el paso de la historia empezó a darse los lujos de poder sacar de su cantera a jugadores con mucho futuro y con nivel de selección. El caso más recientes es el de Iván Marcone, jugador de Lanús. Otro similar es el delantero de Boca Juniors, Dario Benedetto, que son el futuro de la albiceleste.

Mediante en su cuenta de Instagram (@Juan Brunetta_97) se despidió del Arse con el siguiente mensaje: “Hoy me toca despedirme del club he me dio la oportunidad de todo. De crecer como persona, como jugador y darme la oportunidad de estar en la pensión cuidarme y protegerme. Es un fía difícil porque lo viví todo en este hermosa club, pero me llevo cosas maravillosas, grandes profes, partidos inolvidables pero sobre todo grandes personas. ARSENAL millón de gracias por todo. Hasta la vuelta".