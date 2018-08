Dana White habló de la lesión de Gustafsson

En la edición reciente del podcast 'Sin filtro', el presidente de UFC dio su versión de la historia de su viaje a Washington D.C., que incluyó la visita a la Oficina Oval de Covington y una grabación para un documental próximo.



“El presidente Trump siempre fue bueno conmigo”, dijo White. “Siempre lo es, es un gran fan de UFC. Lo llevé y hablaron, tomaron fotos, él firmó su sombrero para él, y fue divertido. Entonces, desde allí, estamos haciendo, es el 25 aniversario de UFC, y estamos haciendo 25 documentales con 25 directores rudos para el 25º aniversario y uno de ellos es la historia de cómo el presidente Trump nos dejó venir al Taj para la primera pelea y él y yo fuimos a la residencia después de eso, y él y yo nos tiramos para el documental”.

White dijo después de la sesión documental que él y su esposa cenaron con Trump y tuvieron un recorrido por las instalaciones. “Volví al hotel, recogí a mi esposa y volvimos y cenamos con el presidente en la residencia”, atestiguó White. “Cenamos durante tres horas, y luego él personalmente visitó a mi esposa y a mí en la Casa Blanca”.



Algunos se han preguntado por qué White, que habló en nombre de Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016 en Cleveland, eligió estar tan visiblemente asociado con una figura política polarizante, cuando tiene que atraer clientes de todo tipo de clientes.



Pero la relación de White con Trump surge mucho antes de que Trump tuviera ambiciones políticas. Cuando los hermanos Fertitta compraron el UFC en 2000, fueron prohibidos en las instalaciones principales, ya que la propiedad anterior se había reducido a funcionar en los casinos de Luisiana y Mississippi después de que el deporte fuera víctima de una cacería de brujas política a fines de la década de 1990.



Antes de que el UFC fuera legalizado en Nevada, las reglas unificadas fueron adoptadas en Nueva Jersey, allanando el camino para la supervisión de la comisión en ese estado, y Trump ofreció el Trump Taj Mahal como sede. UFC 30, el primer evento de la era Zuffa, así como UFC 31, se llevaron a cabo en la ubicación de Atlantic City.



“En ese momento, lo que mucha gente no se da cuenta es que ningún lugar quería el UFC, no lo querían”, mencionó White. “En ese momento, el presidente Trump se acercó y dijo 'amor por tenerte en el Taj', cortó mucho conmigo, y sí, eso comenzó nuestra relación. Luego, apareció en la primera pelea y se quedó hasta la última pelea, ambas peleas que tuvimos en el Taj. Luego salimos de allí y fuimos a Meadowlands, y él apareció para esas peleas también”.

Blanco todavía no se vendió en Ngannou

White no cometió ningún error sobre dónde se encuentra el ex retador del título de los pesados Francis Ngannou. El nativo de Camerún parecía un futuro campeón del mundo en su camino hacia arriba, pero ha sido terrible en sus últimas dos peleas, las derrotas ante el entonces campeón Stipe Miocic y Derrick Lewis.

El martes, White reiteró la idea de que el rápido éxito fue para la cabeza de Ngannou. “Francis Ngannou, en el momento en que venía, creía que este tipo iba a ser el tipo, iba a ser el campeón de los pesos pesados”, testificó White.

“Y perdió la cabeza. Este tipo perdió por completo su mente y comenzó a actuar de una manera que simplemente no actúa. Lo vi venir por completo, que Stipe, obviamente Francis Ngannou es un tipo enorme, fuerte y contundente, y cualquier cosa puede suceder cuando él entra allí, pero Stipe tiene algo en lo que no se siente respetado. Este tipo siempre está en llamas y enojado con el mundo, cabreado con nosotros y lo vi venir. Lo sabía, Francis Ngannou dejó el centro de entrenamiento aquí donde se había entrenado para peleas previas, se fue a Francia, estuvo en Francia entrenando o haciendo lo que sea que estaba haciendo antes de la pelea de Stipe, porque él absolutamente, positivamente sabía que iba a vencer Stipe”.

“No lo sé”, mencionó White

Ngannou luego publicó una declaración después de la pérdida de Lewis diciendo que iba a hacer las cosas bien, pero el promotor aún no parece estar convencido. “Ngannou tiene muchas cosas que debe arreglar personalmente y profesionalmente para ver si vuelve a encarrilarse”.

Interesado en Askren ... cuando se convierte en agente libre

UFC y Ben Askren siempre han tenido una relación accidentada. La última vez que Askren fue agente libre, después de pelear su contrato como campeón de Bellator, White cuestionó que Askren no era un competidor de calibre UFC. Desde entonces, Askren continuó teniendo éxito en la promoción de Asian One FC, donde tiene el título de peso welter y sigue invicto.

De acuerdo con el presidente de UFC, Askren se comunica con él para ver si puede ingresar al UFC, y aunque White está interesado, no puede hablar oficialmente mientras Askren siga bajo contrato con One.



“Ben Askren me golpeó hace unos meses y me dijo '¿cuáles son las probabilidades de que podamos hablar sobre mi ingreso al UFC?”, aclaró White. “Y dije que podemos hablar absolutamente de eso. Y nosotros, lo tuvimos, le dije que necesita enviarme una carta, incluso antes de hablar con usted o reunirme con usted o hacer cualquier cosa, necesito una carta que diga que es agente libre y que puede hacer lo que sea. Y él no es un agente libre. Él no es un agente libre, está bajo”.