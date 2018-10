Woodley declara pelea personal contra Till

Después de un descanso de casi 14 meses, Tyron Woodley está de regreso, y si los entrenamientos abiertos del UFC 228 fueron una indicación, el actual campeón de peso welter del UFC siente que tiene un punto para probar este fin de semana contra el invicto rival Darren Till.

“Se siente genial estar de vuelta. Se siente genial tener un oponente que realmente piense que quiere algo, salir y entrenar y tener esa mentalidad, esto es personal”, dijo Woodley en los entrenamientos abiertos de UFC 228.

“Voy a salir y voy a enviar un mensaje de una vez por todas, y solo salgo y hago lo que mejor hago”

Woodley, de 36 años, es actualmente el tercer campeón reinante más largo en el UFC hoy. El sábado por la noche, cuando busca defender su correa contra Till en el American Airlines Center en Dallas, habrá ocupado el cinturón durante 770 días consecutivos desde que lo capturó con un nocaut en el primer asalto ante Robbie Lawler en julio de 2016.

A pesar de eso Woodley ha sido el favorito para la mayoría de las defensas del título, y UFC 228 no es una excepción. Hasta ahora, es el favorito de apuestas en casi todos los principales libros de deportes.

Por lo tanto, huelga decir que Woodley está acostumbrado a que la gente lo dude. Y aunque nunca mencionó explícitamente las probabilidades, el miércoles se hizo muy claro que Woodley está sintiendo esa misma duda una vez más, y por lo tanto está trayendo un chip en el hombro al UFC 228.

“La narración siempre es la misma, y ​​creo que la forma en que cambias la narración es que sales y pateas el culo y tomas nombres, y te vas', testificó Woodley. “Está a punto de ser interceptado: la historia y lo que todos piensan que va a pasar está a punto de cambiar una vez más”.

“Siempre es el caso, y es por eso que es personal”

En Till, Woodley enfrenta quizás el desafío más completo de su reinado del título. El invicto Scouser ha subido a la contienda gracias a las victorias sobre Donald Cerrone y Stephen Thompson y proyecta una sombra masiva como un gigante de 6 pies 1 en la división de peso welter, hasta el punto en que el tamaño de Till se ha convertido en una de las narrativas de UFC 228.

Hasta ahora ha perdido peso dos veces en su carrera en el Octágono, incluso en su victoria más reciente sobre Thompson, por la que ha inclinado la balanza a unas pesadas 174 libras. Las preocupaciones sobre los problemas de peso de Till eran tan omnipresentes que jugaron un papel en el UFC alistar a Kamaru Usman como un luchador de reserva oficial para UFC 228.

Hasta el miércoles le dijo a los periodistas que pesaba 182 libras esa misma mañana. Explicó que pesaba lo mismo el miércoles antes de su pelea con Cerrone, una pelea por la cual Till finalmente inclinó la balanza en un recorte de 170 libras.

De cualquier manera, no importa para Woodley

El campeón de peso welter ha dejado en claro que tiene la intención de pelear con Till independientemente del número que lea la báscula en los pesajes del viernes, y está harto de hablar sobre un problema que solo debería preocupar a su rival en primer lugar.

“Estoy cansado de responder preguntas sobre su peso”

“Realmente no me importa. No puedo hacer que gane peso, no puedo hacerle perder peso. Lo único que puedo controlar es que no he visto su entrenamiento abierto, pero te garantizo que no se veía tan vibrante como yo. Te garantizo que todavía no está en los años 70, y te garantizo que si entro en la báscula ahora mismo estoy en los años 70, y todavía tengo jugo y todavía estoy listo para ir. Así que eso es en lo que me puedo concentrar, el plan de juego, la estrategia”, atestiguó Woodley.

“Si tiene 170 o 179, voy a vencer a cualquiera que entre en la jaula”

En lugar de preocuparse por el peso de Till, Woodley dejó en claro que solo se está enfocando en lo que él mismo puede controlar.

Till ha sido en gran medida un respetuoso oponente en el período previo al UFC 228, absteniéndose de gran parte de la charla de la basura que otros pesos welter pueden arrojar a Woodley, pero el Scouser también ha hablado con absoluta certeza y confianza, reiterando a menudo cómo es su destino para convertirse en el campeón de las 170 libras de la promoción.

Y Woodley está esperando ansiosamente la oportunidad de poder demostrar cuánto está fuera de lugar la inquebrantable confianza de Till.

“Él puede decir lo que quiera, puedo pensar lo que quiera, puedes pensar lo que quieras, pero al final del día, ¿quién es mejor?”, Dijo Woodley. “¿Quién es más rápido? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién derrotó a más personas con un solo golpe? ¿Quién es el mejor luchador, quién es el mejor luchador? ¿Quién tiene más experiencia contra oponentes de alto nivel, oponentes de clase mundial? ¿Quién ha hecho la caminata de cinco minutos muchas, muchas veces?”.

“La última vez que peleé contra alguien que medía 5 pies 9 fue (Josh) Koscheck", continuó Woodley. "Entonces, 6 pies o lo que sea, su alcance es básicamente el mismo que el mío y no está probado en la batalla como yo. Entonces, como dije una vez más, todas estas variables entran en mi tanque, así que eso me da confianza. No necesito que una persona me diga, 'Oh, está disminuyendo la velocidad”.

Es así como se lo puede ver a Woodley, enfocado, herido por las criticas que dejan dudas a terceros y también se lo puede observar que a tomado la pelea del sábado un tanto personal.