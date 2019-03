Dos Santos: “Cormier vs Lesnar por el título de UFC sería una falta de respeto para todos”

En la categoría de peso pesado de la UFC aún se encuentra muy vigente la pelea de en sueño y del bolsillo de pocos entre el indisputable multicampeón Daniel Cormier, quien también mantiene en mente la pelea ante de su retiro, contra Brock Lesnar. Pese a que esta lucha aún no se manifiesta con movimientos próximo para realizarse, algunos no están contento que este en los planes como ser en el caso de Junior Dos Santos, ex campeón de la máxima categoría.

“Esta cosa donde Daniel Cormier quiere pelear con Brock Lesnar; sé que quiere ganar dinero, pero no tiene ningún sentido", dijo Dos Santos en una entrevista. “El único que quiere ver esa pelea o hacer esa pelea es él. Nadie más quiere ver es”.

Recordemos que Lesnar no tiene actividad desde 2016, cuando se llevase a cabo UFC 200 en donde salió con la mano en alto al vencer a Mark Hunt; acto seguido no lucho más por no poder pasar varias pruebas de antidrogas de la USADA y también por retornar a la empresa elite del Pro Wrestling, la WWE.

Pese al paso que viene teniendo “The Best” en la MMA, ha dejado en claró que tiene gana de volver a la empresa de Dana White en donde quiere luchar contra el campeón y más aún cuando este le ganase por TKO a Miocic. Pero “JDS” no ve por ningún ángulo de sus retinas que deba suceder esta lucha.

"Por supuesto, Brock Lesnar es un tipo muy polémico, por lo que a la gente le gusta verlo y pagan para verlo, por eso quiere pelear con él. Pero hombre, eso sería ridículo tenerlo de vuelta en el deporte y tenerlo luchando por el título ya", enfatizó el ex campeón. "Sería una falta de respeto para todos nosotros en el deporte e incluso con la organización. No creo que eso sea lo que hay que hacer, pero lo que sea. La política es política”.

Por último el “Cigano” se refirió que es lo que espera tras la victoria conseguida el pasado 9 de marzo en el UFC Fight Night 146: "Me encantaría enfrentar a Daniel Cormier. E un campeón diferente. Él ha logrado algunas cosas increíbles en su carrera y para mí sería muy bueno enfrentarlo. Espero poder ser el siguiente, pero realmente no me importa. Lo que realmente quiero es mantenerme activo. Quiero pelear lo antes posible después de esta victoria y pase lo que pase en esta carrera, sé que mi oportunidad por el título llegará muy pronto", sentenció Dos Santos.