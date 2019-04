Pelo Oeste, Blazers vencem Rockets na prorrogação e Warriors empatam série com os Clippers

Neste domingo (27) aconteceram duas partidas pela Conferência Oeste da NBA. Na primeira partida, os Warriors não tiveram dificuldades para vencer em casa os Clippers pelo placar de 118 em 97, empatando a série melhor de sete jogos em 2 a 2. Na partida que aconteceu um pouco mais tarde, os Blazers precisaram da prorrogação para vencer os Rockets pelo placar de 123 a 120 e abrir vantagem de 3 a 1 na série.

Com 33 pontos de Curry, Warriors vencem em casa e empatam a série contra o Clippers

Nesse domingo (27), a equipe do Golden State Warriors venceu o Los Angeles Clippers por 118 a 97. Este foi o quarto jogo da série melhor de sete, que agora se encontra empatada com duas vitórias para cada lado. Antes de a partida começar, os jogadores dos Clippers fizeram seu aquecimento em quadra com as camisas pelo avesso, isso aconteceu em protesto às declarações racistas do dono da franquia, Donald Sterling.

Se tais declarações afetaram os jogadores dos Clippers dentro de quadra, isso não é possível afirmar, mas, jogando fora de casa, a equipe foi massacrada pelos Warriors. Os donos da casa começaram a partida a todo vapor, e graças ao seu armador Stephen Curry, que anotou dez pontos no primeiro período, o time terminou com uma vantagem de 39 a 24. O jogo foi para o intervalo com o placar de 66 a 48 para os donos da casa, e quem assistia à partida poderia ter certeza de que os Clippers não teriam forças para reagir.

Na volta do intervalo, o jogo perdeu a intensidade e o time da casa não teve trabalho algum para administrar a vitória. O marcador final apontou um fácil triunfo por 118 a 97. Com a vitória, os Warriors empataram a série em 2 a 2, e agora levam o jogo para a cidade de Los Angeles, no qual acontece o confronto de número cinco.

A expectativa fica por conta de como os jogadores dos Clippers irão atuar, pois neste domingo, dentro de quadra, os atletas estavam muito abaixo do esperados, como, por exemplo, o pivô DeAndre Jordan, que é conhecido por fazer pontos e pegar vários rebotes. Ele teve uma pífia atuação: zero pontos e apenas seis rebotes.

Destaques dos Warriors

Stephen Curry – 33 pontos (10/20 nos arremessos, 50%)

David Lee – 15 pontos (7/11 nos arremessos, 63%)

Destaques dos Clippers

Jamal Crawford – 26 pontos (8/18 nos arremessos, 44%)

Blake Griffin – 21 pontos (8/14 nos arremessos, 57%)

Na prorrogação, Blazers chegam a uma vitória crucial diante dos Rockets

O Portland Trail Blazers conseguiu uma vitória importantíssima na noite deste domingo (27) sobre o Houston Rockets pelo placar de 123 a 120. Poucos times até hoje na NBA conseguiram reverter uma vantagem de 3 a 1. Se quiser alcançar esse feito, o Houston terá que vencer três partidas consecutivas.

A partida aconteceu em Portland, porém foram os Rockets quem começaram melhor em quadra. O começo foi promissor graças às boas infiltrações do astro James Harden e às cestas de longa distância do ala Chandler Parsons. Com um jogo agressivo, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 61 a 51. Contudo, os donos da casa voltaram mais ligados na partida, e foi aí que o armador Damian Lillard começou a aparecer. Ele acabou sendo decisivo no último quarto, levando sua equipe ao empate e o jogo para a prorrogação.

E aconteceu de tudo no prolongamento. Os times sabiam da importância da vitória no jogo quatro da série e não mediram esforços para buscar o triunfo. Os donos da casa contaram com um apoio massivo da sua torcida e, com bela atuação do ala-pivô LaMarcus Aldridge, conseguiram vencer no tempo extra.

Destaques dos Blazers

Damian Lillard - 23 pontos (5/7 nas bolas de três, 71%)

LaMarcus Aldridge - 29 pontos e 10 rebotes (12/23 nos arremessos, 52%)

Destaques dos Rockets

James Harden - 28 pontos (9/21 nos arremessos, 42%)

Chandler Parsons - 26 pontos (11/18 nos arremessos, 61%)

LFP