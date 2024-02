A quarta-feira de cinzas serve para o amante do melhor basquete nacional recuperar o ritmo de competição do NBB CAIXA. A semana é mais curta, mas não menos intensa, já que terá 15 partidas de quarta (14/02) até sábado (17/02), antes da pausa para a janela de jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da AmeriCup 2025. A Liga Nacional de Basquete ajuda a organizar a agenda de quem gosta do basquete brasileiro. É um serviço para o torcedor se programar e acompanhar todas as partidas do NBB CAIXA, sejam elas transmitidas na TV Aberta, canais por assinatura, streaming ou disponibilizadas lance a lance, em tempo real, no site oficial da LNB.

A semana do NBB CAIXA começa justamente com um duelo que envolve alguns dos selecionados e que jogarão juntos pelo Brasil. De um lado da quadra estará o armador Elinho Corazza e o ala/armador Daniel Onwenu defendendo as cores do Corinthians. No outro lado, o alas/pivôs Lucas Dias e Márcio e o ala/armador Zu Júnior defendendo a camisa do Sesi Franca. Se na próxima semana estarão com o pensamento unido em prol da Seleção, hoje estarão com interesses distintos. O Corinthians está em décimo na tabela, com onze vitórias em 23 jogos, com 47,8% de aproveitamento e quer recuperar-se da derrota, em casa, por um ponto para o Bauru Basket na última semana. Já o Sesi Franca, mal voltou da última janela da BCLA, na qual confirmou sua classificação como primeiro do grupo, já jogou na segunda de carnaval e venceu o Pinheiros, fora de casa. O time está em terceiro, com 19 vitórias em 23 jogos, um aproveitamento de 82,6%. A bola sobe às 19h no ginásio Wlamir Marques e a ESPN mostra o jogão.

A partir do tapinha inicial dessa quarta-feira, mais três partidas começam a cada meia hora pelo NBB CAIXA. Primeiro, será o confronto entre Coop/São José Basketball e União Corinthians, às 19h30, no ginásio Linneu de Moura, com as estatísticas em tempo real no site do NBB CAIXA. O Sanja é o oitavo colocado, com 12 vitórias em 23 partidas, com 52,2% de aproveitamento, enquanto o UNICO ocupa a 14ª colocação, com 33,3% de aproveitamento, em suas oito vitórias em 24 partidas.

Às 20h, o Mogi Basquete recebe o Caxias do Sul Basquete no ginásio Prof. Hugo Ramos, em mais um duelo que pode ser acompanhado em tempo real pelo site do NBB CAIXA. O time do interior de São Paulo está em 19º lugar, com 13% de aproveitamento, e terá pela frente o time do interior gaúcho que é 15º, com 33,3% de aproveitamento.

Por fim, a Jumper Brasil, o Canal GOAT e o YouTube do NBB CAIXA exibem o embate entre o Fortaleza Basquete Cearense/CFO e o Botafogo, às 20h30, direto do Centro de Formação Olímpica. O Carcalaion quer recuperar-se da derrota, em casa, para o Paulistano no último final de semana. Com 52% de aproveitamento, 13 vitórias em 25 jogos, o Fortaleza está na nona colocação. Já o Fogão vem de derrota no clássico para o R10 Score Vasco da Gama, fora de casa, na véspera do Carnaval. Tem 24% de aproveitamento, com seis vitórias em 25 jogos, e está em 17º.

E é só o começo da semana. Confira a lista de jogos e quais terão transmissão:

Quinta-feira (15/02)

Às 19h - Cerrado Basquete x Flamengo - ASCEB - Canal GOAT e YouTube NBB CAIXA;

Às 19h - Minas x São Paulo - Arena UniBH - SporTV;

Às 19h30 - Bauru Basket x Pato Basquete - Gin. Panela de Pressão;

Sexta-feira (16/02)

Às 19h - Paulistano x Pinheiros - Gin. do Morumbi;

Às 19h30 - Coop/São José Basketball x Caxias do Sul Basquete - Gin. Linneu de Moura;

Às 19h30 - UNIFACISA x Botafogo - Arena UNIFACISA - Jumper Brasil, Rede Ita e YouTube NBB CAIXA;

Às 20h - Mogi Basquete x União Corinthians - Prof. Hugo Ramos;

Sábado (17/02)

Às 11h - São Paulo x Corinthians - Gin. do Morumbi;

Às 17h10 - BRB/Brasília x Flamengo - Arena BRB Nilson Nelson - TV Cultura e YouTube NBB CAIXA;

Às 18h - Bauru Basket x R10 Score Vasco da Gama - Gin. Panela de Pressão - Canal GOAT e YouTube NBB CAIXA;

Às 18h - Sesi Franca x Pato Basquete - Ginásio Pedrocão.