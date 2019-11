Após quatro temporadas no Miami Heat, LeBron James anuncia sua volta ao Cleveland Cavaliers

LeBron James está de volta ao Cleveland Cavaliers. Depois de quatro temporadas, quatro finais de NBA e dois títulos no Miami Heat, o ala decidiu voltar à franquia que o draftou em 2003 e se juntará a Kyrie Irving, Andrew Wiggins e ao brasileiro Anderson Varejão na luta pelo título da NBA na próxima temporada. Ele assinará um contrato com duração ainda não divulgada, com salário de mais de 20 milhões de dólares por ano. O anúncio deve alavancar outras movimentações na agência livre.

James anunciou seu retorno por uma carta na mais nova edição da revista "Sports Illustraded". No documento, ele agradece e diz ter passado um grande momento em Miami, onde, segundo ele, conquistou seu principal objetivo: títulos. Agora, ele afirma querer dar à sua terra a sensação que a torcida do Heat já conhece, de ser campeão da NBA.

LeBron disse ter pensado no futuro dos filhos e na decepção que causou nos fãs dos Cavs para se reencontrar cara a cara com Dan Gilbert, diretor geral da franquia, e voltar para Ohio. O ala entende que o time não está pronto para disputar seriamente pelo título já na próxima temporada, mas garante ter paciência para lidar com o técnico e os jogadores novos. Ele ainda citou com carinho Varejão, descrito como um de seus "companheiros de equipes preferidos".

A mudança de ares de LeBron também volta as atenções do mundo do basquete para o Brasil. No dia 11 de outubro, Miami Heat e Cleveland Cavaliers se enfrentarão na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, pela pré-temporada da NBA. A carta e as motivações de seu retorno a Ohio demonstram o amadurecimento de James. Se há 4 anos o ala ridicularizava do resfriado de Dirk Nowitzki, nesta agência livre, teve coragem para enfrentar antigos fantasmas e retornar à franquia que o escolheu em 2003.