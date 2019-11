Bauru dá troco diante de Franca fora de casa e abre vantagem no playoff do NBB

Nessa quinta-feira (30), o Paschoalotto/Bauru foi até o lendário ginásio Pedrocão para enfrentar o Franca Basquete pelas quartas de finais do NBB e saiu vitorioso. Fez 75 a 67 e está novamente na liderança da série, podendo selar a classificação as semifinais no próximo sábado.

Depois de uma incrível e inesperada vitória em terras Bauruenses, a torcida teve a esperança reacendida e praticamente lotou o ginásio Pedrocão nessa quinta-feira (30). Os destaques dos donos da casa foram Lucas Mariano (16pts e 6 reb) além do argentino Marcos Mata (15pts) pelo lado de Bauru, Alex Garcia (23 pts e 8 reb) fez excelente partida juntamente com Larry Taylor (15pts e 5 reb).

O próximo jogo da série será no sábado (2), novamente no Ginásio Poliesportivo Pedrocão, em Franca. Se Bauru vencer, fecha a série em 3 a 1 e aguarda o vencedor de Mogi das Cruzes/Helbor x Macaé nas semifinais. Caso os donos da casa empatem a série, o 5º e decisivo jogo será em Bauru, em data ainda não divulgada pela Liga.

Defesa forte coloca Bauru em vantagem

Na primeira etapa os donos da casa começavam melhor a partida, se aproveitando dos inúmeros erros ofensivos de Bauru e com bom jogo do pivô Lucas Mariano e Figueroa, venceram o primeiro quarto por 18 a 14. Já no segundo quarto, Alex Garcia começou a aparecer tanto na defesa quanto no ataque e o time de forma geral se sobressaiu defensivamente (a parcial foi de 25 a 9 para o time de Guerrinha) e foram para o intervalo na frente por 39 a 27.

Franca reage bem, mas Bauru administra vantagem

Assim que começou o segundo tempo, Franca já veio a quadra com bem mais intensidade e Léo Meindl que capturou vários rebotes e acertou a mão no ataque, o que acabou deixando o time de Lula Ferreira bem mais próximo no placar com o quarto terminando em 56 a 55 para os bauruenses. No último período por outro lado, o time da casa não conseguiu manter o ritmo que vinha tendo na partida, cometendo inúmeros erros ofensivos e somado a boa atuação de Larry e Ricardo Fischer, perderam o jogo com o placar final de 75 a 67.