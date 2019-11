LeBron James decide de novo, Cavaliers vence Bulls e abre vantagem na série

Na noite desta terça-feira (12), o Cleveland Cavaliers recebeu o Chicago Bulls na Quicken Loans Arena, em Cleveland, e venceu por 106 a 101, com mais uma grande atuação de LeBron James que anotou 38 pontos, 12 rebotes e 6 assistências.

LeBron James igualou o recorde de Michael Jordan por conseguir anotar mais de 30 pontos, 5 assistências e 5 rebotes em um único jogo. Ambos conseguiram tais números 51 vezes.

Na próxima quinta-feira (14), as equipes se enfrentam em Chicago, na Arena United Center, pelo sexto jogo da série que pode definir o finalista da Conferência Leste em caso de vitória do Cleveland, que vence a série por 3 a 2. Caso o Bulls vença, o sétimo jogo decisivo será na Quicken Loans Arena, em Cleveland, no domingo (17).

O jogo

- Primeiro período

Foi o Chicago quem começou surpreendendo na casa adversária. Comandados por Derrick Rose, o Bulls abriu 8 a 0 nos primeiros minutos. O Cavaliers parou o jogo para organizar a casa e ameaçou uma reação quando LeBron James marcou 4 pontos seguidos. Porém, o Bulls voltou a aumentar a vantagem e abriu 10 de frente com 6 pontos seguidos de D-Rose.

Nos cinco minutos finais do primeiro período, o Cavaliers arrancou uma virada graças as bolas de três pontos de JR Smith, Shumpert e Irving, além dos pontos de James, vencendo por 25 a 24 após estar 10 pontos atrás no placar.

- Segundo período

No segundo quarto, o Cavaliers manteve o ritmo do fim do primeiro período e continuou a marcar pontos contra o Bulls, que sem Gasol estava perdido em quadra. LeBron James anotou 12 pontos em cinco minutos e o Cavaliers chegou a abrir 10 de frente. Por outro lado, o Bulls só tinha anotado 8 pontos até então, sendo 4 de Mirotic em lances livres.

Nos cinco minutos finais, Jimmy Butler - grande personagem do Bulls na temporada - enfim, apareceu para o jogo. O camisa 21 de Chicago marcou 6 pontos, mas o Bulls não conseguiu diminuir a vantagem de 10 pontos do Cavaliers (54 a 44) até o intervalo.

- Terceiro período

Depois de ser atropelado no segundo quarto (no qual perdeu por 9 pontos), o Bulls voltou atropelando o Cavaliers. Conseguiu um run de 8 a 0 e diminuindo a vantagem dos donos da casa de 10 para 2 pontos.

Irving anotou 4 pontos e deu uma assistência para Tristan Thompson e a vantagem do Cavs foi para 8, parecendo que tudo tinha se normalizado. Contudo, LeBron James desandou a errar arremessos e o Cavaliers viu Dunleavy anotar 5 pontos e diminuir a vantagem para três pontos.

Nos cinco minutos finais, o Cleveland acertou a mão e voltou a ter vantagem no jogo. Destaques para LeBron James, JR Smith, Irving, Shumpert e Dellavedova que combinaram 20 pontos. O Cavs abria 80 a 68, mas Mirotic, atrás da metade da quadra, chutou antes do cronômetro zerar e acalmou os ânimos no ginásio e diminuindo a vantagem do Cavs para 9 pontos (80 a 71).

- Quarto período

Os últimos 12 minutos de jogo começou com polêmica. Dellavedova e Taj Gibson foram disputar rebote e se desentederam. Na confusão, o atleta de Chicago chutou o de Cleveland e acabou expulso do jogo com falta flagrante 2.

A confusão só mostrava o quanto perdido estava a equipe de Chicago, que após a confusão viu Cleveland aumentar a vantagem de 9 para 17 pontos, maior diferença de pontos no jogo.

Aos poucos o Chicago foi diminuindo a diferença e chegou vivo no fim do jogo graças a Jimmy Butler. À 1:18 minuto do fim do jogo, Butler acertou de três e a vantagem do Cavs era só de apenas dois pontos (101 a 99). À 48 segundos do fim, LeBron James deu belo toco em Derrick Rose. Os Bulls tiveram oportunidade para empatar, mas erraram dois ataques seguidos com Butler e Noah e foram obrigados a cometerem duas faltas em Irving e uma em LeBron, sendo assim, os Cavs fecharam o jogo em 106 a 101.

Destaques do jogo

- Cleveland Cavaliers:

#23 LeBron James: 38 pontos, 12 rebotes e 6 assistências

#2 Kyrie Irving: 25 pontos e 5 assistências

#4 Iman Shumpert: 13 pontos e 7 rebotes

- Chicago Bulls:

#21 Jimmy Butler: 29 pontos e 9 rebotes

#1 Derrick Rose: 16 pontos, 9 rebotes e 7 assistências

#34 Mike Dunleavy: 19 pontos