Em noite histórica, Curry quebra recorde e comanda vitória do Warriors

A equipe do Golden State Warriors bateu o New Orleans Pelicans, fora de casa, pelo placar de 134 a 120. Essa noite de sábado (31) foi o segundo encontro entre as franquias na temporada, e os atuais campeões levaram a melhor nas duas partidas. O Smoothie King Center estava lotado, e os fãs do melhor basquete do mundo puderam apreciar o incrível talento de Stephen Curry.

Os mandantes batalharam muito. Anthony Davis anotou 26 pontos e 15 rebotes, Jrue Holiday 22 pontos e seis assistências e, para completar, Ryan Anderson com 19 pontos. Porém, o destaque do jogo foi Curry. O armador destruiu a equipe de New Orleans com 53 pontos e nove assistências, matando oito bolas de três.

Essa partida contou com o recorde pessoal do atual MVP, com 28 pontos no terceiro quarto, ele massacrou os donos da casa e obteve sua maior pontuação em um único período. Além disso, Curry ficou a um ponto de igualar sua maior pontuação na carreira, seus 54 pontos na derrota para o New York Knicks, em 2013. Na próxima rodada, o Golden State recebe o Memphis Grizzlies, enquanto o New Orleans recebe o Orlando Magic.

Klay Thompson, mesmo sob forte marcação, comandou as ações californianas até o intervalo com 16 pontos

O jogo começou com os donos da casa tomando a iniciativa. O Pelicans abriu 10 a 4, porém, o GSW acordou e com boas defesas virou para 12 a 10. A partir daí, houve um equilíbrio enorme na partida, com ambos os ataques funcionando, o primeiro quarto se encerrou 31 a 28 para os visitantes, com dez pontos de Curry.

No segundo período, os atuais campeões conseguiram abrir 41 a 33. Com ataques sólidos, os donos da casa encostaram no placar. Os minutos foram passando, e com diversas alternâncias na liderança, os donos da casa conseguiram ir para o vestiário com uma ligeira vantagem de 65 a 64.

Ninguém foi capaz de parar o atual MVP, que anotou 53 pontos, sendo 28 só no terceiro quarto

No terceiro quarto, Curry foi espetacular, e paralisou o ginásio. O craque anotou 28 pontos e não deu chances para o jovem time do Pelicans. O cestinha do jogo fez mágica, anotou bolas de longa distância e deu assistências que desconcertaram a defesa de New Orleans. O período terminou com o placar de 105 a 91 para os californianos comandados por Steve Kerr.

No último quarto, os visitantes apenas administraram o resultado da partida. Sem conseguir encostar no placar, os donos da casa se renderam ao jovem MVP, e acabaram derrotados por 134 a 120. Draymond Green e Klay Thompson contribuíram para a vitória do Warriors com 21 e 19 pontos, respectivamente.