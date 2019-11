Com boa atuação de Kobe Bryant, Lakers bate Nets e conquista primeira vitória na temporada

Enfim, a vitória. Pela primeira vez na temporada, o Los Angeles Lakers venceu. Após perder os primeiros quatro jogos, o Lakers enfrenteu o Brooklyn Nets fora de casa na noite desta sexta-feira (6) e venceu por 104 a 98.

Kobe Bryant teve boa atuação e contribuiu com 18 pontos, 3 assistências e 3 rebotes, liderando o time. Vale destacar também as atuações de D'Angelo Russell e Jordan Clarkson que fizeram 16 pontos. O número 2 do draft foi elogiado pelo treinador Byron Scott após o fim da partida.

A partida marcou o retorno de Metta World Peace pelo Lakers. O ala foi elogiado pelo treinador Byron Scott, que disse que a experiência dele e sua atuação defensiva junto de Larry Nance foi muito importante para o triunfo.

Apesar da derrota do Nets, vale destacar a atuação do trio Brook Lopez, Joe Johnson e Jarrett Jack, que combinaram 63 pontos.

O jogo

Os primeiros minutos de jogo foi marcado por equilibrio e o placar igualado, mas não demorou muito e o Nets abriu 11 pontos de frente com grande atuação do pivô Lopez, que terminou o primeiro quarto com 7 pontos. A equipe de Brooklyn venceu o primeiro quarto por 27 a 18.

No segundo quarto, o Lakers reagiu. Kobe Bryant comandou a equipe e marcou 12 pontos. O jovem D'Angelo Russell também foi protagonista no período ao anotar 10 pontos. A equipe de Los Angeles venceu o segundo quarto por 34 a 20 e foi para o intervalo vencendo por 52 a 47.

O terceiro quarto foi marcado por muito equilibrio. O Lakers venceu por dois pontos (27 a 25) mas não foi fácil. A equipe de Los Angeles tentava manter a vantagem conquistada no intervalo mas o Nets por muitas vezes chegou a igualar o placar.

Apesar da boa atuação de Brook Lopez e Johnson, o Lakers tinha Clarkson em mais uma boa noite ofensivamente e Metta World Peace e Larry Nance muito bem defensivamente. Assim, o Lakers caminhou para o último quarto vencendo por 79 a 72.

No quarto final, Lopez tentou comandar uma reação do Nets, mas o Lakers conseguiu abrir 10 pontos de frente faltando 7:32 minutos para o fim. Mas, a equipe teve uma queda de rendimento e Johnson recolocou o Nets no jogo.

Faltando 25 segundos para o fim da partida, o Lakers vencia por 3 pontos, mas a equipe do Brooklyn não soube aproveitar as oportunidades de igualar o placar e após errar arremessos, os jogadores eram obrigados a levar os jogadores do Lakers para a linha de lance livre. Kobe Bryant foi duas vezes e converteu os quatro lances, aumentando a vantagem do Lakers e garantindo a primeira vitória na temporada.

Destaques do jogo

- Los Angeles Lakers

#24 Kobe Bryant: 18 pontos, 3 assistências e 3 rebotes

#1 D'Angelo Russell: 16 pontos e 4 rebotes

#6 Jordan Clarkson: 16 pontos, 3 assistências e 2 rebotes

- Brooklyn Nets

#7 Joe Johnson: 22 pontos, 2 assistências e 3 rebotes

#11 Brook Lopez: 23 pontos e 10 rebotes

#2 Jarrett Jack: 18 pontos, 12 assistências e 7 rebotes