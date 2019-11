Com 46 pontos de James Harden, Rockets batem Clippers e impedem “revanche”

Depois de perder as primeiras três partidas da temporada por 20 pontos de diferença, o Houston Rockets (4-3) vem se recuperando e, neste sábado (07), chegou ao quarto triunfo em sequência. E não podia ser melhor: vitória de 109 a 105, fora de casa, diante do Los Angeles Clippers (4-2), rival direto pelas primeiras posições do Oeste. Jogo polêmico, cheio de rivalidade e com atuação incrível de James Harden, que anotou 46 pontos, passando de 40 pelo segundo jogo seguido.

O jogo tinha gosto de revanche, já que colocava frente a frente duas equipes que se enfrentaram nos últimos playoffs. Naquela ocasião, Houston levou a melhor numa virada improvável na série, quando perdiam por 3 a 1. E não foi muito diferente no jogo de sábado. Apesar do equilíbrio durante quase toda a partida, Los Angeles teve o controle do placar por bastante tempo, mas no fim foi derrotado.

A partida chegou a empatar nos segundos finais, em 105 pontos, numa bola de três de Paul Pierce. No lance seguinte, falta para os Rockets e Harden concluiu as duas chances, para chegar ao 46º ponto na partida. Clippers no ataque e veio a polêmica da noite. Blake Griffin tentou a bandeja, a bola bateu no aro e na briga pela laranja com Dwight Howard, o pivô adversário afastou o perigo. O time da casa alegou que houve interferência, quando a bola está em movimento para uma possível cesta e o jogador da defesa impede, o que é ilegal. A arbitragem não viu assim, e a vitória foi mesmo para os texanos.

Além da bela atuação de Harden, destaque para Howard, que não só impediu a tal cesta nos segundos finais, mas anotou 20 pontos e pegou 20 rebotes na partida. Já nos Clippers, Griffin fechou a partida com 35 pontos e 11 rebotes, mas bastante irritado com a jogada final. J.J. Reddick também jogou bem, com 19 pts. Chris Paul, lesionado, ficou fora da ação.

Rondo com triple-double; Warriors com a sétima vitória

Mesmo com uma atuação, digamos, discreta de Stephen Curry, o Golden State Warriors derrotou o Sacramento Kings fora de casa, 103 a 94, e segue sem perder na temporada da NBA, com 7 vitórias em 7 jogos. Já os Kings, com 1-6, seguem seu calvário.

Mesmo sem brilhar, Curry foi o cestinha da partida com 24 pontos e contou com o bom apoio do companheiro Klay Thompson, com 18. No lado de Sacramento, Rajon Rondo fez sua melhor partida com a franquia, anotando triple-double: 14 pontos, 15 assistências e 12 rebotes. Rudy Gay e Marco Belinelli foram os maiores pontuadores da equipe, com 22 cada.

O brasileiro Leandrinho Barbosa esteve em quadra por 12 minutos, e fez 4 pontos, 4 rebotes e 3 assistências.

Sétima seguida dos Hawks

No Leste, quem chegou à sétima vitória foi o Atlanta Hawks. Jogando em casa, o time teve um ótimo último período para detonar o Washington Wizards e vencer por 114 a 99. Kent Benzamore, com 25 pontos, ao lado de Paul Millsap, 21, foram os destaques de Atlanta, que não teve o brasileiro Tiago Splitter, lesionado. Otto Porter Jr. foi o cestinha de Washington com 23 pontos, seguido de John Wall, com 19. Outro brasileiro, Nenê Hilário, atuou por quase 22 minutos, e anotou double-double, com 10 pontos e 10 rebotes.

Curtas

WIGGINS & TOWNS: A dupla Andrew Wiggins e Karl-Anthony Towns, os últimos números 1 do Draft da NBA, brilham numa grande vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Chicago Bulls por 103 a 102, no overtime, em Chicago. Wiggins anotou 31 pontos, enquanto Towns fez 17 e ainda coletou 13 rebotes.

PELICANS ZERADOS: A grande decepção da temporada segue sendo o New Orleans Pelicans, que neste sábado perdeu a 6ª partida em 6 disputadas. Nem os 25 pontos de Anthony Davis salvaram a franquia de sair derrotada pelo Dallas Mavericks, 107 a 98. Deron Williams com 19 pontos e Dirk Nowitzki, com 18, comandaram os Mavs.

Confira os resultados deste sábado (7/11) na NBA:

Minnesota Timberwolves 102 @ 93 Chicago Bulls (OT)

Orlando Magic 105 @ 97 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 99 @ 114 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 98 @ 107 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 86 @ 94 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 94 @ 114 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 79 @ 89 Utah Jazz

Golden State Warriors 103 @ 94Sacramento Kings

Houston Rockets 109 @ 105 Los Angeles Clippers