Com cesta milagrosa no fim, Los Angeles Clippers vence o Portland Trail Blazers

Mesmo sem Blake Griffin, o Los Angeles Clippers segue firme e forte em direção aos playoffs. A equipe californiana entrou em quadra na madrugada desta sexta-feira (25) e derrotou o Portland Trail Blazers por 96 a 94, com uma cesta dramática de J.J. Redick nos momentos finais que decidiram o placar da partida.

O triunfo veio em momento importante para os Clippers. O time sofreu uma derrota na última quarta-feira (23) diante do Golden State Warriors. Mesmo com a vitória, os Clippers seguem em 4º lugar em busca doOklahoma City Thunder na tabela de classificação da Conferência Oeste. Se os playoffs começassem hoje, o time de Los Angeles teria pela frente o Memphis Grizzlies.

Logo no início já dava para ter uma ideia do nível do jogo. Em um confronto que marcava o duelo entre dois dos melhores armadores da Liga, Chris Paul e Damian Lillard, quem saiu na frente foram os Blazers. O primeiro quarto fechou em 21 a 18 para os visitantes. No segundo quarto, o armador californiano decidiu assumir o protagonismo do jogo e anotou 11 pontos só neste período. Com sete pontos de vantagem para os Clippers, o jogo foi para o intervalo em 46 a 39 para os donos da casa. Enquanto isso, do outro lado, a dupla Lillard e C.J. McCollum somavam apenas nove pontos combinados.

Na volta do intervalo, os Clippers sofreram um apagão após boa exibição no quarto anterior. Os Blazers chegaram a tomar a frente no placar, o que despertou Jamal Crawford e Chris Paul. A temperatura esquentou e o jogo foi para o último quarto empatado em 65 a 65. Na última parcial, McCollum chegou a abrir 83 a 77 para o Portland, forçando o time de Los Angeles a reagir. Foi então que começou o dramático final.

Nos minutos finais, quando o jogo estava em 91 a 91, Lillard converteu uma bola e colocou os Blazers na frente por três pontos. Mas, logo veio a resposta na mesma moeda com Jamal Crawford faltando 11 segundos para o fim da exibição. Foi então que os Blazers desperdiçaram a última posse de bola que devolveu a laranja para os donos da casa faltando 0.6 segundos. Então, com o jogo empatado novamente em 94 a 94 e caminhando para a prorrogação, a bola caiu nas mãos de J.J. Redick. O resto é história. Confira o lance no vídeo abaixo:

O Los Angeles Clippers volta a entrar em quadra no domingo (27) contra o Denver Nuggets, no Staples Center. Já o Portland Trail Blazers tem a chance de recuperar o ritmo diante do fraco Philadelphia 76ers em casa, neste sábado (26).

Thunder bate Jazz em casa e chega à sexta vitória seguida

Ainda falando na disputa por uma vaga nos playoffs do Oeste, o Oklahoma City Thunder também entrou em quadra na noite desta quinta-feira (24). O time derrotou o Utah Jazz em casa por 113 a 91 com show de Kevin Durant.

O astro foi responsável por 20 pontos, nove assistências e oito rebotes, além de dois roubos de bola. Durant chegou perto de marcar um triple-double, marca que virou rotina de seu companheiro de equipe, Russell Westbrook. Aliás, o armador também não ficou para trás e contribuiu com 15 pontos e nove rebotes. Pelos Jazz, o destaque fica por conta de Trey Burke, que computou 17 pontos, e Trey Lyles, com 14 pontos. O brasileiro Raulzinho saiu do banco de reservas e atuou por 20 minutos, marcando apenas cinco pontos e duas assistências.

Com o triunfo, o Thunder chegou à sexta vitória consecutiva. Agora, o time de Oklahoma City tem pela frente o San Antonio Spurs neste sábado (26), enquanto que o Utah Jazz encara o Minnesota Timberwolves no mesmo dia.

Confira outros resultados da rodada da noite desta quinta-feira (24):

Indiana Pacers 92 x 84 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 104 x 95 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 106 x 94 Chicago Bulls