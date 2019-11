Resultado Jogo 5: Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers no NBA Finals 2015/2016 (97-112)

Desejamos uma grande noite e ótima terça-feira aos amigos! Te esperamos na próxima partida. Um grande abraço e até lá!

Fim de jogo!

Minuto final! Times já com reservas, torcida deixando o ginásio e a partida decidida!

4ºQ, -3:22 - AAAAND OONE! Com contato, James marca e sofre a falta! 96-112.

4ºQ, -5:50 - GENIAL, GENIAL! O nome é Kyrie! No giro da bandeja e acerta tudo! Incrível! 96-109.

4ºQ, -6:20 - JOGO GIGANTESCO DE KYRIE IRVING! Minha nossa! 96-104.

4ºQ, -6:38 - Curry chora e cai! 96-102.

4ºQ, -7:11 - Thompson no uso da tabela. 94-102.

4ºQ, -7:30 - ANOTEM A PLACA! Kyrie Irving! Um animal na partida! 92-102.

4ºQ, -9:15 - Shumpert crava e anota mais dois fáceis! 90-99. Mas Curry devolve rápido! 92-99.

4ºQ, -10:10 - Iguodala deixa no jumper curto. 90-97.

4ºQ, -10:28 - James arremessa e guarda! 88-97.

4ºQ, -10:42 - Varejão toma na orelha e tem dois lances. Um acerto. 88-95.

4ºQ, -11:13 - IMPOSSÍVEL! Cai tudo de Irving! 87-95.

4ºQ, -11:36 - CURRY! São seis! 87-93.

São nove pontos para o time de Cleveland, devolvendo a quebra de mando e evitando o título nessa noite.

Fim de terceiro quarto!

?3ºQ, -0:49 - Barnes dá sorte e anota dois. 84-93.

?3ºQ, -1:51 - Jefferson na bandeja curta. 82-93.

?3ºQ, -2:28 - Tristan anota dois lances. 82-91.

?3ºQ, -2:46 - Belo arremesso de Klay, usando a tabela. 82-89.

?3ºQ, -3:05 - LEBROOOOOON! Pra calar! 80-89.

?3ºQ, -3:28 - Lindo arremesso de Iguodala! 80-86.

?3ºQ, -3:48 - Tristan vai pro lance livre e põe um. 77-86.

?3ºQ, -3:54 - Ezeli diminui no rebote. 77-85.

?3ºQ, -4:16 - OLHA CLEVELAND ABRINDO! Já são dez pontos! 75-85.

?3ºQ, -4:46 - LeBron anota um lance apenas. 75-83.

?3ºQ, -5:07 - Batalha no garrafão e Tristan anota. 75-82.

?3ºQ, -5:28 - Dois lances e dois acertos de Steph Curry. 75-80.

?3ºQ, -5:45 - TRÊS!!!!!!!!!!!! O que joga o menino Irving! 73-80.

?3ºQ, -5:55 - Linda bola de Shaun Livingston. 73-77.

?3ºQ, -6:12 - LeBron novamente! 71-77.

?3ºQ, -6:29 - Tristan Thompson com dois lances e um acerto. 71-75.

?3ºQ, -6:44 - JR com falta boba em Klay. Três lances para o Golden State. 71-74.

?3ºQ, -7:27 - Klay! Warriors pontua. 68-74.

?3ºQ, -7:45 - KYRIE IRVING! Minha nooooossa! 66-74.

?3ºQ, -8:08 - LeBron com 30 poontos! 66-71.

?3ºQ, -9:33 - IRVING! Empurrou na tabela e cesta! 66-69.

O jogo reinicia. Klay converte dois lances livres. 66-67.

E Andrew Bogut sai carregado sem apoiar os pés no chão para os vestiários.

?3ºQ, -10:07 - Bogut dá lindo toco e o peso da queda de Kyrie faz o pivô torcer o joelho.

?3ºQ, -11:04 - KIIIIIIIIIIIIIING! Meteu de fooora! 64-67.

?3ºQ, -11:29 - CUUURY! Tuuuudo igual! 64-64.

3ºQ, -11:42 - E JÁ COMEÇA COM TUDO! Irving com dois pontos e a falta! 61-64.

Destaques da partida:



Warriors:

Cestinha: Klay Thompson, 26 pontos

Passes: Andre Iguodala, 5 assistências

Rebotes: Andre Iguodala, 5 rebotes



Cavaliers:

Cestinha: LeBron James, 25 pontos

Passes: Kyrie Irving, 4 assistências

Rebotes: LeBron James, 9 rebotes

É um jogaço! Os craques estão aparecendo, caindo tudo e o nível é altíssimo!

Fim de primeiro tempo!

2ºQ, -1:17 - AND OOONE! James arranca, crava com contato e anota o lance extra! 61-61.

2ºQ, -2:09 - MINHA NOSSA, QUE JOGO! Curry, de três, marcado! 61-58.

2ºQ, -2:20 - LeBron empata! 58-58.

2ºQ, -2:30 - BAAARNES! Ufa! 58-56.

2ºQ, -2:44 - James devolve no jumper! 55-56.

2ºQ, -2:51 - QUE HOOOOMEM! Klay! Klay! Klay! 55-54.

2ºQ, -3:29 - CRAAAAVA! Iguodala levanta o ginásio! 52-54.

2ºQ, -3:45 - Partidaça de Kyrie Irving! 50-54.

2ºQ, -3:59 - Primeira bola de Kevin Love. 50-52.

2ºQ, -4:26 - Varejão acerta um lance e o jogo empatado. 50-50.

2ºQ, -4:51 - LeBron agressivo! 49-50.

2ºQ, -5:40 - Shumppert com jump curto, 49-48.

2ºQ, -5:47 - MEU DEUS, KLAY! Ele arremessou do Brasil e acertou nos EUA! 49-46.

2ºQ, -6:18 - LeBron pega o rebote e usa a tabela. 46-46.

2ºQ, -6:58 - Thompson sofre falta e anota dois lances. 46-44.

2ºQ, -7:15 - KLAY GOD THOMPSON! Monstruoso pra três! E LeBron marca pra empatar! 44-44.

2ºQ, -7:35 - KYRIE IRVING! Meu, que jogador! 41-42.

2ºQ, -8:00 - TOCAAAAAÇO! Ezeli foi pra cravar e Tristan rejeitou! UUUUUAAAL!

2ºQ, -8:22 - KLAAAAY! Pra três! 41-40!

2ºQ, -9:00 - Irving com mais dois pontos! 38-40.

2ºQ, -9:21 - MINHA NOSSA SENHORA DO CÉU! Livingston com uma cravada ESPETACULAR! Na fuça do Jefferson! Meu Deus! 38-38.

2ºQ, -9:48 - Klay com dois acertos de lance. 36-38.

2ºQ, -10:13 -OOON FIRE! Irving decidindo! 34-38.

2ºQ, -10:29 - Klay marca pelo time da casa. Finalmente. 34-36.

2ºQ, -10:48 - IIIIIIRVING! Começo fulminante de Cleveland! 32-36.

2ºQ, -11:16 - Olha o Jefferson virando o jogo. 32-33.

2ºQ, -11:44 - Jefferson com cravada. Primeira do banco. 32-31.

2ºQ, -12:00 - Vamos com o segundo período!

Irving, LeBron e Smith. Apenas os três marcaram pelo lado de Cleveland!

LeBron guarda o último ataque e finaliza o primeiro quarto! 32-29!

1ºQ, -0:10 - AAAAAND OOONE! Livingston com a posse final, fez a finta, arremessou, guarodu e tomou uma pedrada de LeBron! Acerta o lance extra. 32-27.

1ºQ, -1:00 - E agora dois lances para LeBron. Um acerto. 29-27.

1ºQ, -1:38 - Dois lances para Steph Curry. 29-26.

1ºQ, -2:22 - Curry penetra bem e faz na largada. 27-26.

1ºQ, -2:36 - JR com dois lances e dois acertos. 25-26.

1ºQ, -2:51 - LeBron invade o garrafão e deixa na bandeja. 25-24.

1ºQ, -3:30 - BRAAAASIL! Leandrinho põe de três! 25-22.

1ºQ, -4:00 - EMPATA! LeBron pra três empata o jogo! 22-22.

1ºQ, -4:12 - RESPONDE! JR devolve! 22-19.

1ºQ, -4:46 - KLAY! Mais uma de loooonge! 22-16.

1ºQ, -5:02 - Dois lances e um acerto para LeBron. 19-16.

1ºQ, -5:16 - Bela jogada individual de JR! 19-15.

1ºQ, -5:43 - IGUODALA! Crava no rebote! 19-13.

1ºQ, -6:03 - ON FIRE! Irving levando o time. 17-13.

1ºQ, -6:18 - TOCO E FALTA! LeBron apanha no ataque Iguodala sofre falta do outro lado. 17-11.

1ºQ, -6:36 - ET! Mais uma de Curry! 15-11.

1ºQ, -6:54 - AND OOONE! JR Smith marca na bandeja com contato. Mais um do lance extra, 12-11.

1ºQ, -7:16 - KIIING! Ele devolve de longe! 12-8.

1ºQ, -7:38 - OLHA O KLAY! Foi de três! 12-5.

1ºQ, -7:58 - Bela infiltração de Irving, anotando dois. 9-5.

1ºQ, -8:30 - SENSACIONAL! Primeiro, toco de Bogut em LeBron. No contra ataque, avanço de Thompson, deixou JR Smith no chão e Iguodala crava! 9-3!

1ºQ, -9:09 -Thompson, no jump curto após outra roubada de Iguodala. 7-3.

1ºQ, -10:24 - OLHA O HOMEM! Curry de três! 5-3.

1ºQ, -11:06 - TRÊS! Love de longe! 2-3.

1ºQ, -11:25 -OLHA A TORCIDA! Iguodala rouba de LeBron e marca. 2-0.

1ºQ, -12:00 - É AGORA OU NUNCA!

É tudo ou nada para Cleveland! É a chance de se sagrar campeão com a torcida para o Golden State.

Vídeo de apresentação das equipes. A hora está chegando!

Cerimonial já se foi. E agora vem as apresentações das equipes, com direito a marcha de Star Wars.

Hino dos Estados Unidos em Oakland.

Minuto de silêncio em homenagem ao massacre horroroso ocorrido em Orlando. Ginásio em total silêncio.

Oracle Arena pintada de amarela! Quase 21 mil pessoas! Pode sair hoje o campeão da temporada 2015/2016 da NBA!

Cavaliers com Irving, Smith, James, Love e Thompson.

Warriors começa com Curry, Thompson, Iguodala, Bogut e Barnes.

Escalações definidas!

Jogo 4: para igualar e com a força da torcida, o primeiro tempo foi interessante e o mais equilibrado, mas surgiu Steph Curry e Klay Thompson para quebrar o mando e fazer chegar nessa partida com a chance do Bi.

Jogo 3: atuando em Cleveland, Kyrie Irving ditou o ritmo da equipe e organizou seus colegas a devolverem a goleada e respirarem.

Jogo 2: novamente os Splash Brothers não foram bem, mas o conjunto atuou sem contestação e o Golden State deu uma surra!

Até o momento, quatro jogos e cada um com uma história particular. No Jogo 1, o banco dos Warriors decidiu e Livingston e Leandrinho.

Desde novembro de 2013 que os Warriors não perdem três partidas seguidas. É a quantidade de vitórias que o Cleveland precisa.

O importante jogador dos Warriors está presente na Oracle Arena. Ele não atuará, mas pode participar de uma festa.

A NBA anunciou que Draymond Green, ala do Golden State Warriors, está suspenso do quinto jogo das finais após a revisão de um lance com LeBron James, do Cleveland Cavaliers. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de operações da liga de basquete norte-americana, Kiki VanDeWeghe.

Draymond Green é suspenso pela NBA e desfalca Warriors no quinto jogo das finais

Durante o quarto jogo, realizado em Cleveland, Draymond Green e LeBron James se desentenderam. Tudo começou num lance onde LeBron derrubou Green e passou por cima do jogador dos Warriors, que não gostou e foi tirar satisfação.

Nas finais da Conferência Oeste, contra o Oklahoma City Thunder, Green chutou Steven Adams (confira no vídeo abaixo) e, somente após o jogo, a NBA reviu o lance e resolveu punir o jogador com uma falta flagrante 1. A liga ainda informou que caso ele voltasse a cometer outra flagrante, seria suspenso por um jogo. O que aconteceu na última sexta-feira (10).

A punição da NBA à Draymond Green prejudica os Warriors, que perdem um de seus melhores jogadores nessas finais. O ala era candidato ao prêmio de MVP Finals e sua atuação na partida de amanhã seria decisiva para a liga decidir o vencedor.

Sem Green, o técnico Steve Kerr deverá escalar o MVP Finals de 2015, Andre Iguodala, entre os titulares. O Golden State Warriors recebe o Cleveland Cavaliers nesta segunda-feira (13), em Oakland, na Oracle Arena, às 22h (de Brasília).

Curry brilha, Warriors vencem Cavaliers fora de casa e se aproximam do título da NBA

Em uma temporada histórica, os atuais campeões da NBA passaram por momentos de tensão na final da Conferência Oeste. Depois de conquistar a maior campanha vitoriosa da história da competição, com 73 vitórias e 9 derrotas, quebrando o recorde do Chicago Bulls de 1995/96, os Warriors viram a eliminação de perto na série contra o Oklahoma City Thunder.

Uma inesperada derrota em casa no jogo um da final de conferência colocou a equipe do MVP Stephen Curry perdendo por 3 a 1 e precisando vencer os três jogos restantes. Se Curry não estava tão inspirado, Klay Thompson fez questão de fazer 41 pontos e arrancar uma virada histórica sobre os rivais em sua casa no jogo seis, abrindo espaço para a classificação da equipe na partida seguinte, em Oakland.

Se os playoffs dos Warriors foram marcados por dificuldades – principalmente após as lesões de Stephen Curry nas séries contra o Houston Rockets e o Portland TrailBlazers – a do Cleveland foi tranquila.

Confirmando a soberania na Conferência Leste, a equipe do trio LeBron James, Kevin Love e Kyrie Irving sobrou contra Detroit Pistons e Atlanta Hawks, aplicando duas varridas de 4 a 0 nas séries, e contra o Toronto Raptors na final de conferência, vencendo por 4 a 2 sem grandes surpresas.

Agora, a grande final será uma reedição da decisão de 2014/15, quando os Warriors venceram a série por 4 a 2. Na ocasião, o armador Kyrie Irving se lesionou na primeira partida, ficando fora do restante dos jogos, e o ala-pivô Kevin Love nem chegou a entrar em quadra, lesionado.

Com atuações de gala de LeBron James, os Cavs chegaram a abrir 2 a 1 na série, mas três vitórias seguidas deram o título aos Warriors, liderados por Curry e pelo MVP das finais, Andre Iguodala. Agora com o trio de peso inteiramente recuperado, a equipe de Ohio quer um final diferente para essa história.

Pela sexta vez seguida na final da NBA, LeBron busca seu terceiro título – primeiro com seu time do coração. De 2011 a 2014, o ala de 31 anos representou o Miami Heat na decisão, conquistando os títulos de 2012 e 2013 e sendo eleito MVP das finais nas duas ocasiões. De volta ao Cleveland em 2015, LeBron viu o título cair diante de seus olhos para os Warriors.

Comparando pontuações, o trio principal do Golden State (Curry, Thompson e Draymond Green) é superior, com média de 66,2 pontos, 18,7 rebotes e 16,2 assistências por partida na atual temporada, enquanto a tríade dos Cavaliers tem média de 60,9 pontos, 20,3 rebotes e 13,9 assistências. Curry é o maior pontuador da NBA, com média de 30,1 por partida.

Na história da NBA, os Warriors possuem quatro títulos (1947 e 1956, 1975 e 2015) sendo os dois primeiros enquanto a franquia ainda era sediada em Philadelphia. Fundado em 1970, os Cavaliers buscam seu primeiro título. Os dois vice-campeonatos da equipe em 2007 e 2015 foram alcançados com o protagonismo de LeBron.

E hoje teremos a quinta decisão da NBA. Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers no jogo 5 da decisão da NBA 2015/2016.