Michigan acaba com sonho de Loyola e retorna à final do torneio da NCAA após cinco anos

A zebra fez uma grande história nesta edição do March Madness, mas acabou ficando no caminho do título. Na noite deste sábado (31), o Michigan Wolverines eliminou Loyola Chicago Ramblers, após vencer por 69 a 57 na fase do Final Four.

Dessa forma, os Wolverines retornam à final do torneio de basquete universitário depois de cinco anos, quando perderam para o Louisville Cardinals. Agora, a equipe espera a vencedora do confronto entre Villanova Wildcats e Kansas Jayhawks, que jogam também neste sábado.

Nos minutos iniciais, a equipe de Michigan foi quem mostrou melhor desempenho, criando uma vantagem sobre Loyola, que parecia não conseguir reagir, principalmente devido à perdas de posse de bola e alguns arremessos errados.

No entanto, os Ramblers finalmente entraram no jogo, pontuando várias vezes em sequência e assumindo a liderança minutos antes do intervalo. A boa performance individual de Moritz Wagner, que rapidamente atingiu o duplo-duplo, não impediu a derrota parcial da equipe mais bem ranqueada por 29 a 22.

#OnwardLU fired back with its own 9-0 run as they lead 21-19 with 3:40 min to go in the 1st half! #FinalFour pic.twitter.com/EyrfNHq9Xs — NCAA March Madness (@marchmadness) 31 de março de 2018

Após o intervalo, parecia que Loyola não teria muita dificuldade para se manter na dianteira, já que chegaram a criar uma diferença de dez pontos. No entanto, com o passar dos minutos, Michigan iniciou uma reação e virou o jogo, sempre contando com seu ala-pivô.

Assim, a vantagem dos Wolverines só cresceu. Com a dificuldade dos Ramblers em converter seus arremessos, a zebra ficou no caminho e não avançou para National Championship. Assim, a equipe de seed 3 saiu vitoriosa, deixando a quadra com um triunfo por 69 a 57.

Destaques

Michigan Wolverines:

Moritz Wagner: 24 pontos e 15 rebotes

Charles Matthews: 17 pontos e 5 rebotes

Loyola Chicago Ramblers

Cameron Krutwig: 17 pontos e 6 rebotes

Clayton Custer: 15 pontos

Aunder Jackson: 10 pontos