Jogo 4 Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors AO VIVO online pela final da NBA

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo 4 da grande final da NBA entre Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

Curry e Durant tiveram uma grande partida cada um, respectivamente nas vitórias do Jogo 2 e do 3. Curry tem média de 24,3 pontos, 7,7 assistências e 6 rebotes. Ao seu lado, Durant tem números melhores: 31,7 pontos, 10,3 rebotes e 6,7 assistências.

Caso a série termine no Jogo 4, com o título dos Warriors, haverá novamente uma expectativa pelo anúncio do MVP. Apesar de espetacular em quadra, LeBron dificilmente seria escolhido caso seu time seja varrido - sofre uma derrota por 4 a 0.

Se no ano passado abriu mão de alguns milhões para que os Warriors conseguissem espaço no orçamento para outros jogadores do elenco, dessa vez ele deve cobrar um significativo aumento salarial.

MVP da final do ano passado, Kevin Durant vive situação parecida. Com US$ 26,2 milhões garantidos para a próxima temporada, o que é considerado pouco para o seu status na liga - Steph Curry receberá US$ 37,4 milhões, o jogador de 2,06 de altura também não deve manter seu atual acordo com o Golden State. O craque vem dizendo, no entanto, que não pretende deixar a franquia.

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors ao vivo

Entre as equipes mais faladas para receber LeBron estão: Los Angeles Lakers, uma transferência que teria imenso impacto midiático; Houston Rockets, que bateram na trave para ir à final deste ano; ou Philadelphia 76ers, um time jovem e talentoso que avançou aos playoffs. Sem LeBron, é difícil imaginar hoje que o Cleveland conseguiria chegar a mais uma final.

Em busca de competitividade, a solução pode ser encontrar uma franquia com espaço em seu orçamento e ambição. Nesta final da NBA, a média dele tem sido de 37,7 pontos, 10,7 assistências e nove rebotes nestas finais, que, apesar de incrível, não tem sido suficiente para fazer sua equipe vencer suas próprias fragilidades e o poderoso Golden State.

Uma das dúvidas pós final será o destino de LeBron James. O craque tem contrato até a próxima temporada para receber US$ 35,6 milhões, mas há uma cláusula que o permite sair de Cleveland.

Teremos mais uma grande final às 22h desta sexta-feira, no Quicken Loans Arena, em Cleveland, e com ela uma série de respostas começarão a ser respondidas. Liderando a série por 3 a 0, os Warriors podem levantar o troféu nesta noite naquele que seria seu terceiro título em quatro anos seguidos de finais contra os Cavaliers.