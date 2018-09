Melhores equipes da primeira fase, Flamengo e Botafogo farão a final do Carioca de basquete

Deu a lógica. Os dois melhores classificados na primeira fase do Campeonato Carioca de Basquete farão a decisão do torneio. Flamengo e Botafogo superaram Niterói Basquete e Vasco, respectivamente, nas semifinais da competição estadual.

Em busca do 13º título consecutivo, e o 44º na história, o Rubro-Negro - que venceu todos os jogos na fase de classificação - confirmou o enorme favoritismo contra o Cacique, e venceu por 2 a 0 (97 a 38 na primeira partida, e 113 a 55 na segunda, ambas disputadas na Gávea), mantendo os 100% de aproveitamento.

Alvinegro passou pelo Vasco em uma série equilibrada (Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo)

Já o Alvinegro, que busca sua 11ª conquista estadual, e a primeira desde 1991, derrotou o Vasco em três jogos (venceu o primeiro por 80 a 74, perdeu a segunda partida por 92 a 88 conseguiu o triunfo no duelo decisivo por 71 a 60), garantindo vaga para sua 19ª final, após 18 anos.

Nessa edição, os dois times se enfrentaram duas vezes. Na estreia do torneio, em General Severiano, o Flamengo venceu por 67 a 57. E no returno, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Rubro-Negro também venceu, dessa vez por 73 a 69.

Ao todo, foram quatro decisões estaduais entre os dois rivais, sendo a última realizada há anos, em . A equipe da Gávea leva ampla vantagem, e conquistou três títulos, contra apenas um da equipe de General Severiano.

A primeira partida, da série melhor de três jogos, será na terça-feira (25), às 20h, no Tijuca Tênis Clube. Apenas torcedores do Flamengo poderão comparecer e acompanhar a partida nas arquibancadas do ginásio.