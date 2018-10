Sob o comando de Marquinhos, Flamengo estreia no NBB com vitória sobre Basquete Cearense

Nesse sábado (13), a 11ª temporada do Novo Basquete Brasil teve seu início. Em Fortaleza (CE), na Arena CFO, o Flamengo venceu o Basquete Cearense por 73 a 54, e largou com o pé direito. Maior campeão do torneio, com cinco títulos, o Rubro-Negro contou com boas atuações de Marquinhos, cestinha, Varejão e Jhonatan Luz.

Pelo lado do Carcará, os destaques ficaram por conta de Alex, Kurtz e Brite. O próximo compromisso da equipe cearense será na quarta-feira (17), em São Paulo, contra o Pinheiros. Já o Flamengo vai até a capital federal, enfrentar o Brasília, nessa segunda-feira (15).

A partida começou equilibrada, com as duas equipes trocando cestas, e seguiu assim até a metade do período, quando o Rubro-Negro assumiu a liderança por 11 a 10, e não largou mais. Até o fim do quarto, a equipe carioca manteve a dianteira e com grande ajuda de Marquinhos e Nesbitt, fechou o período vencendo por 23 a 17.

O segundo quarto foi o de menor pontuação, na soma das duas equipes. Porém, foi de domínio rubro-negro, desde o começo. Com grande atuação de Jhonatan, que foi o cestinha do período, o Flamengo venceu o quarto por 16 a 9, e foi para o intervalo com uma vantagem de 13 pontos: 39 a 26.

Na volta do intervalo, o terceiro período foi o mais equilibrado. Com atuações destacadas de Kurtz, Marquinhos e Varejão, a equipe da casa chegou até a diminuir a desvantagem para apenas nove pontos, mas o Rubro-Negro foi para o quarto decisivo com 14 pontos de vantagem, 53 a 39, após vencer o período por 14 a 13.

Com grande vantagem, o Flamengo basicamente controlou a diferença para a equipe cearense, sempre deixando acima de 12 pontos e, com boa participação de Jhonatan e do argentino Franco Balbi no quarto período, a equipe carioca confirmou o triunfo na estreia do NBB 11, 73 a 54 (20 a 15 para os rubro-negros no quarto), confirmando o favoritismo.

Destaques:

- Basquete Cearense

Alex- 15 pontos, 4 rebotes e 3 assistências

Kurtz- 11 pontos e 9 rebotes

Brite- 9 pontos, 4 rebotes e 3 assistências

- Flamengo

Marquinhos- 21 pontos e 4 rebotes

Jhonatan Luz- 15 pontos

Anderson Varejão- 12 pontos e 11 rebotes