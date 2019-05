No primeiro jogo da semifinal, Flamengo bate Botafogo em clássico pela NBB

A semi-final carioca já entrou para a história da NBB. A história começou nesta sexta-feira, no Ginásio Oscar Zelaya. O Botafogo, donos da casa, iniciaram a série com uma derrota por 79 a 77 para o Flamengo, pentacampeão da competição.

O Glorioso começou o jogo à frente do placar graças a Cauê Borges, fugindo da marcação e atirando em longa distância, abrindo 11 a 10 no primeiro quarto, que terminou empatado em 17 a 17. No segundo quarto, o Flamengo cresceu em quadra com Marquinhos, Balbi, Olivinha e Jhonatan abrindo larga vantagem e indo para o vestiário vencendo por 29 a 37.

Na segunda parte do jogo, o rubro-negro segurou as grandes tentativas do Bota com Jamaal e Caio Borges, diminuindo a diferença e fechando o terceiro-quarto em 54 a 60. A pressão botafoguense permaneceu no último quarto, chegando a virar o jogo em 77 a 76 com Coelho.

A vitória parecia garantida até a falta sofrida por Marquinhos, seguido de ponto, faltando 0.8s para o fim do duelo. Convertendo o lance livre, não deu tempo para o Botafogo virar.

Fim de jogo no Oscar Zelaya. Botafogo é superado por 79 a 77 na abertura das semifinais. A luta continua e o próximo jogo será na quinta-feira. — Botafogo F.R. (@Botafogo) 4 de maio de 2019

O próximo duelo será na próxima quinta-feira (9), às 20h, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, mando do Flamengo.