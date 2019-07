Bradley Beal receberá proposta do Washington Wizards para renovar por mais três anos

Um dos líderes da equipe junto com John Wall, Bradley Beal vai receber uma proposta de renovação na sexta-feira (26) do Washington Wizards, de acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.

A proposta de extensão é um contrato máximo de U$ 111 milhões por mais três anos e o ala-armador receberá na sexta-feira, já que é o primeiro dia permitido para estender. O jogador terá até o dia 21 de outubro para decidir se fica por mais tempo ou não na capital americana.

With Bradley Beal eligible for a three-year, $111M extension on Friday, Wizards GM Tommy Sheppard tells ESPN: "At the very first moment allowed, we are going to offer Brad the full max..." Story includes reaction from Beal's agent Mark Bartelstein. https://t.co/aJS5JvRak1