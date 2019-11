Após cinco anos na elite do Paulista, Basket Osasco disputará o Brasileiro pela primeira vez

A CBB confirmou a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Basquete que acontecerá em 2020 e o Basket Osasco é uma das novidades do torneio, que quase dobrou o número de participantes em relação a edição deste ano.

Após cinco anos na elite do basquete estadual, sendo em quatro oportunidades indo até os playoffs, a equipe de paulista chegou ao cenário nacional e disputará o Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

Atualmente diretor e técnico da equipe adulta, João Ricardo Lourenço comentou: “Para nós, é uma emoção muito grande colocar o Basket Osasco no cenário nacional da modalidade. São anos de dedicação e um trabalho desenvolvido com os pés no chão para honrar a cidade de Osasco, que sempre teve tradição nos mais diversos esportes. Agradeço ao prefeito Rogério Lins e ao secretário de esportes, Carmonio Bastos, por todo o empenho. Esperamos fazer um grande Campeonato Brasileiro e evoluir cada vez mais.”

Regulamento

Em 2020, o torneio contará com 14 equipes, seis a mais em relação à edição de 2019. A competição tem início no mês de fevereiro. As equipes serão dividias em duas conferências, a ''Verde'' e ''Amarela'', com confrontos em turno em returno.

Os dois melhores de cada uma avançam direto para as quartas de final. O terceiro, quarto, quinto e sexto colocados em cada conferência, se enfrentam em um duelo único de mata-mata, na casa da equipe de melhor campanha, cruzando as conferências para definir assim os outros quatro classificados.

Já as quartas de final serão disputadas em melhor de três jogos, com os primeiros colocados encarando o vencedor do duelo entre o 4º x 5º, e os segundos colocados pegando quem triunfar do jogo entre 3º x 6º. O campeão brasileiro será definido por de Final Four entre os quatro semifinalistas.

Equipes confirmadas

Conferência Verde:

Basquete Blumenau-SC

Brusque/FME/Aradefe/Trimania-SC

São José dos Pinhais-PR

NBPG/CCR Rodo Norte/UNISECAL Ponta Grossa-PR

Cerrado Basquete-DF

Basquete Anapolino-GO

Basket Osasco-SP

Conferência Amarela:

Basquete Joinville-SC

Black Star Joinville-SC

Viptech Campo Mourão Basquete-PR

ADRM/Maringá-PR

Praia Clube/Colégio Gabarito-MG

Esporte Clube Pinheiros-SP

LSB/FLEX/PMS-SP

Nas próximas semanas, a CBB divulgará a tabela detalhadas do torneio, com as datas das quartas de finais, duelos eliminatórios e do Final Four do Campeonato Brasileiro.